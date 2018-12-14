"Книга року BBC-2018": оголошено переможців літературної премії

Фото: колаж РБК-Україна

У новій номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2018 перемога дісталася збірці Андрія Бондаря "Церебро"

Редакція BBC-Україна у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку назвала лауреатів щорічної літературної премії "Книга року ВВС-2018". Переможцем у цій номінації став роман Юрія Андруховича "Коханці юстиції", передає в п'ятницю, 14 грудня, "BBC Україна".

Сам автор не зміг особисто на церемонії, тому нагороду отримав керівник видавництва Meridian Czernowitz Святослав Померанцев. Тим не менш, присутні аплодували так, ніби Андрухович був у залі.

Серед претендентів на нагороду в номінації Дитяча книга року ВВС-2018 журі віддало перевагу книзі Олександра Дерманського "Мері".

Олександр Дерманський (Фото: bbc.com/ukrainian)

"В останній раз мене так трясло кілька місяців тому, коли наша поліція попросила вийти з машини і вивернути кишені", - зазначив Дерманський у своїй промові.

Також він розповів, що це його перша спроба видати книгу і дебютанту навіть довелося переконувати видавців її опублікувати. В процесі Саші навіть довелося "переписувати її, коли вона вже була повністю готова".

У новій номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2018 перемога дісталася збірці Андрія Бондаря "Церебро".

Андрій Бондар (Фото: bbc.com/ukrainian)

Свою перемогу він присвятив письменниці Соломії Павличко.

"Ця людина була вирішальною у моєму житті і десь вона визначила мій шлях, тому я з великим задоволенням присвячую цю перемогу їй", - сказав він.

"Мені хотілося б більше часу на прочитання української літератури, але на жаль, послу зі щільним графіком і матері двох дітей, мені не завжди це вдається. Та одну книгу я вже прочитала", - зізналася під час церемонії нагородження посол Великої Британії Джудіт Гоф.

Родзинкою конкурсу стало те, що журі обрало кращу читацьку рецензію на книгу, яка брала участь в конкурсі.

"У літературному процесі є фігура, без якої нічого не відбувається. Це читач. І в нас є номінація - читач року за найкращі рецензії. Цього року у нас дві переможиці", - сказала Ніна Кур'ята.

Це - Ольга Крамар за рецензію на книгу "Коханці юстиції" Юрія Андруховича і Марина Марченко за рецензію на роман Андрія Куркова "Сірі бджоли".

"В Україні стало гарною традицією проведення цього конкурсу і я дуже пишаюся, що став частиною цього. ВВС налаштована дуже серйозно продовжувати цю традицію ще багато років", - запевнив під час церемонії нагородження голова регіону Європи та Південної Америки Всесвітньої служби ВВС Амеріко Мартінс.

Наступний книжковий конкурс від ВПС України розпочнеться восени 2019 року.

Як повідомлялося раніше, книга українського історика і письменника Сергія Плохия отримала престижну британську літературну премію Бейлі Гіффорда.

Також ми писали про те, що нещодавно організаційний комітет Асоціації кінокритиків оголосив номінантів на одну з найпрестижніших премій в галузі кінематографії Critics' Choice Awards 2019.

Нагадаємо, наприкінці листопада відомий український письменник Андрій Кокотюха написав продовження своєї популярної книги про воїна УПА Данила Червоного і презентував читачам кінороман "Червоний. Без лінії фронту".