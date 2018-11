У Києві виступить улюблена група легендарного Тома Йорка

Modeselektor і Тому Йорк (колаж)

Modeselektor - це не тільки музика, але й унікальне світлове шоу

1 грудня в Києві виступить культовий електронний дует з Берліна Modeselektor.

Серед їхніх прихильників чимало відомих музикантів, в тому числі і вокаліст однієї з головних груп сучасності Radiohead Том Йорк. У своїх інтерв'ю Тому часто згадує німецький електронний дует, підкреслюючи, що це - його улюблені музиканти і настійно рекомендуючи музику Modeselektor до прослуховування.

Йорку настільки імпонує творчість Modeselektor, що він неодноразово запрошував електронників відкривати концерти Radiohead. Разом Modeselektor і Radiohead виступали в Японії, Іспанії, Польщі та Німеччині.

Modeselektor і Тому Йорк (фото: NME)

Дружба Тома Йорка і Modeselektor переросла в офіційний мікс на "Skip Divided" - пісню з сольного альбому музиканта "The Eraser", а також кілька спільних треків. Вокал Тома Йорка можна почути відразу в трьох піснях Modeselektor: "The White Flash", "Shipwreck" і "This".

Відео: YouTube/therealmodeselektor

Музичний дует Modeselektor був утворений в Берліні, після зустрічі діджеїв Гернота Бронсета і Себастіана Шаріна на нелегальній андеграундної вечірці в 1992 році. Назву проекту дала однойменна функція на коробці аудіоефектів Space Echo. Хлопці просто трохи змінили написання ефекту Mode Selector на німецький манер: стали писати його одним словом і замінили букву "с" на "k". Поекспериментувавши кілька років в студії, музиканти сфокусували увагу на живих виступах.

Відео: YouTube/therealmodeselektor

Додамо, що Modeselektor - це не тільки музика. Виступ дуету в Києві буде доповнювати унікальне світлове шоу, яке також є важливою частиною серії вечірок Promin'. Відвідувачів чекає актуальна електронна музика, доповнена цифровими художніми інноваціями.

Відео: РБК-Україна