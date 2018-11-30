Скандальний Трамп, інтриги та історії успіху: захоплюючі бестселери українською

Фото: Захоплюючі книги (колаж РБК-Україна)

Цікавий нон-фікшн українською, який заряджає знаннями - ідеально для читання вихідного дня

Що почитати у відпустці, у маршрутці чи в метро дорогою на роботу? Яку книгу вибрати для читання на вихідних вдома, коли за вікном – холод та сніг? Перед такою дилемою опинявся практично кожен. Художніх романів прочитали вже багато, і хочеться чогось нового? Гарна ідея – обрати щось із нон-фікшн.

RBC-Lite підібрав для вас документальні книги на будь-які смаки: тут і про політичну кухню та передвиборні перегони у США, і про злети й падіння одного з найвідоміших у світі брендів, і історії успіху українських стартаперів. А ще – простими словами про те, як влаштовані гаджети, якими ми так звикли користуватись і без яких практично не уявляємо свого життя.

Майкл Вулфф, "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа"

До річниці президентства Дональда Трампа письменник і медійник Майкл Вулфф видав книгу "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа", де зібрав багато пліток і фактів про американського лідера.

Книга стала бестселером у день свого виходу! Вона вийшла друком в США 5 січня 2018 року, і вже за три дні було продано понад 1 мільйон її примірників. У день публікації книги у США Трамп написав у своєму Твітері, що вона "повна брехні". Втім, це ще один привід її прочитати! В українському перекладі книга вийшла в видавництві #книголав також у 2018 році.

Фото: Майкл Вулфф, "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа" (#книголав)

Те, що Трамп – людина запальна і ексцентрична, давно відомо з його численних несподіваних і часто різких заяв, які він висловлював на прес-конференціях, на телешоу або у своєму Твітері. Проте у книзі "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа" така поведінка президента США описана зі значно більшими подробицями. Ми дізнаємося безліч подробиць і фактів з його повсякденної поведінки. Наприклад, Трамп взагалі не читає книжок, може забути, що говорив кілька хвилин тому, а тим більше – місяць тому. Трамп часом повністю піддається спонтанним емоційним рішенням, а не раціональному аналізу й далеко не завжди дослухається радників.

Втім, зовсім невірно думати, що у книзі про Трампа – суцільний негатив. Це скоріше детальне розкриття його характеру і те, як за його президенства працює Білий дім. А ще ви знайдете у книзі відповіді на питання, в чому секрет зачіски Трампа, дізнаєтесь, які у нього відносини з дружиною та дітьми й чому підлеглі спілкуються з ним через телешоу.

Фото: Майкл Вулфф, "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа" (#книголав)

Судячи з чуток, коли Меланія дізналася, що її чоловік переміг у передвиборчій гонці, то розплакалася. Але ніяк не від щастя: її зовсім не радувала новина про те, що її чоловік стане президентом. Вона менш за все хотіла покидати своє комфортне і об лаштоване життя в Нью-Йорку. Втім, подейкують, перемога стала несподіванкою навіть для самого Трампа та його оточення. Він нібито вирішив балотуватися суто "для іміджу", а тепер, коли стали відомі вже офіційні результати виборів, із цим довелося щось робити.

Цитата з книги:

"Він не знає, як підтримати розмову для обміну інформацією чи збалансовану дискусію. Він не слухає те, що йому розповідають, і навіть не особливо слідкує за тим, що сам каже у відповідь (саме тому він часто повторюється). Він не вміє дотримуватися елементарних правил ввічливості. Якщо він чогось хоче, то вміє зосереджувати увагу на співрозмовникові та виявляти абсолютну зацікавленість, але якщо хтось хоче чогось від нього – він швидко стає дратівливим і втрачає цікавість до розмови.

Позитивними рисами Трампа можна назвати його ентузіазм, оперативність, спонтанність і – коли йому вдається на мить відволіктися від роздумів виключно про себе – гостре чуття до слабкостей своїх опонентів і розуміння їхніх найглибших бажань. Політиці неабияк шкодить інкременталізм, тобто стан, коли люди, які знають занадто багато, зазнають поразки, бо усвідомлюють усю складність проблем і згубність суперечливих інтересів ще до того, як розпочнуть будь-що робити. Трамп, що знає мало, міг стати – у це вірили його прихильники – надією для системи, хоч і дещо божевільною".

Інґвар Кампрад, Бертіл Торекул, "Історія IKEA"

Історії успіху – майже завжди безпрограшна тема для книг, яка зацікавить широке коло читачів. Особливо коли йдеться про всесвітньо відомий бренд, який завоював любов людей в усіх куточках світу. В даному випадку мова про IKEA.

Книга "Історія IKEA" – це історія знаменитого на увесь світ шведського меблевого бренду, розказана з перших вуст. Це давно вже не просто компанія, а ціла філософія дизайну. Із засновником бренду, шведським підприємцем Інґваром Кампрадом, історія компанії пов’язана дуже тісно. Саме він очолював її протягом цілих сімдесяти років. Фірмі, створеній у далекому 1943-му, вдалося завоювати світ і потрапити до домівок споживачів у найрізноманітніших країнах світу.

Фото: Інґвар Кампрад, Бертіл Торекул, "Історія IKEA" (instagram.com/nashformat.ua)

Жорстока боротьба і шалена конкуренція, тріумфи та поразки, які бренд відкрито визнає та робить із них висновки, які потім допомагають досягти нових висот - все це є у книзі.

Інґвар Кампрад пішов з посади у 2013-му, коли йому було 87 років. Підприємець передав обов’язки управління компанією своєму молодшому синові Матіасу. Інґвар Кампрад помер 27 січня 2018 року. Ще один автор книги "Історія IKEA - Бертіл Торекул. Це відомий шведський письменник та журналіст, що спеціалізується на фінансах. Займав посаду головного редактора ряду провідних шведських журналів і газет.

Уривок із книги:

"Якось вранці я помітив, що наша касирка забула на столі рулон поштових марок. Розсердившись, я підрахував їхню вартість (приблизно п’ятнадцять крон) і поклав гроші на стіл. Незабаром розчервоніла від сорому винуватиця сама зізналася мені, що хтось залишив на її столі гроші за забуті звечора марки. Цей урок вона запам’ятала назавжди: усе має свою ціну. Вартість марок стала куди очевиднішою, коли замість них на столі з’явилися реальні гроші. Ми й досі намагаємося визначати всьому чітку ціну. На обкладинці рекламних брошур IKEA завжди вказано, у що обходиться їхнє виготовлення. Ми не приховуємо, що ці витрати доводиться покривати нашим покупцям".

До речі, вам також можуть сподобатись інші книги "Нашого Формату" на схожу тематику: "Взуття-буття" Філа Найта, "Продається все" Бреда Стоуна, "Філософія Toyota", Джефрі К. Лайкера, "Історія Starbucks" Говарда Шульца.

Тімур Ворона, "Стартап на мільйон"

Ми захоплюємося історіями успіху бізнесів та інновацій, створених Стівом Джобсом та Ілоном Маском, але мало знаємо тих, кому вдалося створити успішний стартап у нас, в Україні. Прочитати книгу Тімура Ворони "Стартап на мільйон" – прекрасний спосіб виправити цей недолік.

Під однією обкладинкою автор зібрав історії потужних українських компаній і їх засновників, які досягли успіху як мінімум завдяки тому, що не були схожі на будь-кого іншого. Або частково були, і маневрували серед шаленої конкуренції і все ж змусили про себе заговорити. Звісно, всі ми чули про Depositphotos, що входить до списку п'яти найбільших фотобанків світу. Та не всі ми знаємо, що це українська компанія. Яка, до того ж, однією з найбільш відомих на заході українських IT-контор.

Фото: Тімур Ворона, "Стартап на мільйон" (instagram.com/vivat_publishing)

"Навіть не думав, що ці компанії – українські", - один з найбільш поширених відгуків про книгу. І дійсно: у ній – багато здивувань та маса корисної інформації.

Уривок із книги:

"Дмитро Сергеєв залишається вірним Україні вже багато років. Його проекти пережили обидва Майдани, і зараз він також не має наміру покидати Київ. Юридично Depositphotos – американська компанія з дочірньою компанією в Україні, але майже вся діяльність із розробляння продукту здійснюється саме в нашій країні. Це пов’язане з особливостями українського законодавства, через яке зарубіжні інвестори рідко вкладають у де-юре українські компанії.

У 2015 році представники канадської влади запропонували перевести компанію до Країни кленового листка і всіляко сприяти такій релокації. Сергеєв відмовився і навіть зараз не шкодує про своє рішення. "Незважаючи на те, що кожного дня стає дедалі складніше відстоювати цю позицію, я досі вважаю, що з України їхати нерозумно й непотрібно. Слід робити все можливе, щоб, перебуваючи тут, створювати найкращі у світі продукти, - каже бізнесмен. – Попри весь негатив, війни та дерибан мені здається, що на самій верхівці влади все роблять правильно. Просто треба дочекатися, щоб це спрацювало і дало результат. Розум переможе. Я відчуваю, що в мене є якась місія, я маю бути в Україні і залучати до країни гроші, яких вона зараз так потребує… Та й, врешті-решт, канадці не запропонували нічого такого, заради чого варто було б кидати все і їхати на край світу", - додає він".

Баррі Шварц, "Чому ми працюємо?"

"Ходимо на роботу, бо потрібно заробляти на життя, чому ж іще" – може сказати хтось. Проте не все так просто. І справа не тільки у грошах, задоволенні від роботи, радості від отриманого результату і від професійного зростання. В тому, чому ми працюємо, приховано стільки нюансів та тонкощів, що ми й здогадатися не могли. Про все це – книга Баррі Шварца "Чому ми працюємо?".

Баррі Шварц – відомий професор психології Свартморського коледжу та автор десятки книжок і більш як сотні публікацій для статусних фахових журналів.

Фото: Баррі Шварц, "Чому ми працюємо?" (instagram.com/greenadine_books)

На прикладі підприємництва та промисловості, що розвивалися кількасот років, автор "Чому ми працюємо?" захопливо описує моральні засади як основні причини, чому ж ми все-таки працюємо.

Чому ми не відчуваємо радості від того, чим займаємося, що хвилює сучасних працівників – про все це – у книзі. А також про те, як врешті зробити, щоб ваша робота стала для вас цікаво і комфортною. До речі, саму роботу для цього змінювати не обов’язково, впевнений автор.

Фото: Баррі Шварц, "Чому ми працюємо?" (instagram.com/katrin__ilchuk)

Уривок з книги:

"Коли ми втрачаємо віру в те, що люди хочуть робити добру справу, і вдаємося до матеріальних заохочень, ми виявляємо, що дістали те, за що заплатили. Вчителі готують учнів виключно до складання тестів, і результати покращуються, але знань діти не накопичують. Лікарі призначають пацієнтам більше або менше процедур (залежно від виду заохочення), а якість медичних послуг від цього не поліпшується.

Санітари просто "виконують свою роботу" і зовсім не переймаються тим, чи затишно й добре в той час пацієнтам. Економіст Фред Гірш іще сорок років тому зазначив: "Що більше прописано в інструкціях, то менше можна очікувати без них; що більше ви прописуєте на папері, то менше його беруть на віру". Вирішення проблеми неповних інструкцій полягає не в тому, щоб їх доповнити, а щоб сприяти такій робочій атмосфері і стосункам в колективі, за яких люди самі захочуть допомагати клієнтам, пацієнтам, учням і покупцям, котрих вони обслуговують".

Фото: Баррі Шварц, "Чому ми працюємо?" (instagram.com/katrin__ilchuk)

І ще один уривок:

"Діставши докази того, що зовсім небагато людей у всьому світі задоволені своєю роботою, нам варто запитати чому. На гадку миттю спадають два готові пояснення. По-перше, більшість із нас вважає, що тільки певні професії дозволяють знаходити в роботі змістовність і відчувати залучення, дають змогу виявити самостійність, навчитися новому та вдосконалити свої вміння.

Відповідно до такого уявлення, хороша робота доступна далеко не всім, хіба що юристам, лікарям, банкірам, учителям, розробникам комп’ютерних програм, генеральним директорам компаній тощо. Для решти робота обмежуватиметься зарплатнею. Просто так улаштований світ. Є вони, і є ми".

Андрій Тужиков, "Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет"

Цього року світ побачила нова книга - науково-популярний нон-фікшн програміста й письменника Андрія Тужикова. Проілюструвала книгу художниця з Хмельницького Наталка Сойко.

Багатьом людям здається, що процеси, які відбуваються під корпусом нашого комп’ютера чи смартфона – це щось схоже на магію. Книга дає прості й суперцікаві відповіді на питання про те, як все це працює.

Фото: Андрій Тужиков, "Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет" (instagram.com/chorni_vivtsi)

Нейроінтерфейс, біткоїни, розумні будинки та штучний інтелект – якщо про це ви чули тільки приблизно і не дуже детально, але все ж хочете про це дізнатись, то книга Андрія Тужикова – для вас! Ця книга – для підлітків. Але, без сумніву, буде цікава і дорослим.

Від простих, але революційних винаходів, які змінили людство до сучасних ґаджетів, без яких ми не уявляємо нашого життя – про все це письменник розповідає професійно і зі знанням справи.

Уривок із книги:

"Уявіть, що ви мандруєте в часі й захопили зі собою смартфон у подорож середньовічною Європою. Якби ви продемонстрували смартфон лицарям, увімкнули музику з плеєра, зробили селфі з принцесами та пропустили світлину через фільтр, а потім показали їм, вас сприйняли би за чарівника.

Тут хочу згадати про Артура Кларка, письменника та футуролога: він уважав, що будь-яку розвинену технологію важко відрізнити від магії".

Фото: Андрій Тужиков, "Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет" (instagram.com/chorni_vivtsi)

"Уявіть, що ви можете читати думки або можете вчити мову, просто завантаживши словник собі у "голову". "Магія!" – скажете ви! Але вже нині новий стартап Ілона Маска працює над інтерфейсом "мозок-комп’ютер" (інтерфейс – це ніби міст-перекладач), і, з огляду на те, що попередні Ілонові проекти були вельми вдалі, немає сумнівів, що створення цієї технології – лише справа часу. Лише уявіть: вам не потрібно набирати повідомлення, ви тільки подумали про текст – і він на екрані.

Ви лише щось запитали в самого себе, а ваш нейроінтерфейс (тобто інтерфейс "мозок-комп’ютер") знайшов інформацію в Інтернеті й уже надає варіанти відповідей. Звучить фантастично, але можливості теперішніх ґаджетів викликали такі самі відчуття років п’ятдесят тому".

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