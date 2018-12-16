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Фиалка расцвела: украинцев пригласили на уникальную выставку

Lite » Досуг 16.12.2018 - 13:55
Фиалка расцвела: украинцев пригласили на уникальную выставку
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Киевлян и гостей столицы приглашают насладиться красотой фиалок

18 декабря в киевском городском Доме природы состоится открытие выставки фиалок.  

По словам организаторов, на выставке будет представлено более 200 сортов узамбарских фиалок (сенполий), хойи, цветочные композиции и другие комнатные растения.

Фиалка расцвела: украинцев пригласили на уникальную выставку

Иллюстративное фото 

"За окном зима, а у нас цветут фиалки!" – хвастаются организаторы.

Также посетители смогут увидеть экспозицию редких аквариумных рыб и получить бесплатную консультацию специалистов по выращиванию комнатных растений.

Продлится выставка до 23 декабря.

Фиалка расцвела: украинцев пригласили на уникальную выставку

Иллюстративное фото 

Напомним, ранее ученые из НАН Украины рассказали, что цветок, который фигурирует в клипе группы KAZKA "Плакала", на самом деле не фиалка

"Внимательный пересмотр видео убедил нас, что на экраны попала немножко не та фиалка", - рассказали ученые.

Также мы писали, что стали известны даты и хедлайнеры грандиозного фестиваля UPark, который пройдет в Киеве.

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