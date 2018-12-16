Фиалка расцвела: украинцев пригласили на уникальную выставку

Киевлян и гостей столицы приглашают насладиться красотой фиалок
18 декабря в киевском городском Доме природы состоится открытие выставки фиалок.
По словам организаторов, на выставке будет представлено более 200 сортов узамбарских фиалок (сенполий), хойи, цветочные композиции и другие комнатные растения.
Иллюстративное фото
"За окном зима, а у нас цветут фиалки!" – хвастаются организаторы.
Также посетители смогут увидеть экспозицию редких аквариумных рыб и получить бесплатную консультацию специалистов по выращиванию комнатных растений.
Продлится выставка до 23 декабря.
Иллюстративное фото
Напомним, ранее ученые из НАН Украины рассказали, что цветок, который фигурирует в клипе группы KAZKA "Плакала", на самом деле не фиалка.
"Внимательный пересмотр видео убедил нас, что на экраны попала немножко не та фиалка", - рассказали ученые.
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