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Фіалка розцвіла: українців запросили на унікальну виставку

Lite » Дозвілля 16.12.2018 - 13:55
Фіалка розцвіла: українців запросили на унікальну виставку
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Киян та гостей столиці запрошують насолодитися красою фіалок

18 грудня у київському міському Будинку природи відбудеться відкриття виставки фіалок.

За словами організаторів, на виставці буде представлено понад 200 сортів узамбарських фіалок (сенполій), хойі, квіткові композиції та інші кімнатні рослини.

Фіалка розцвіла: українців запросили на унікальну виставку

Ілюстративне фото

"За вікном зима, а у нас цвітуть фіалки!" – хваляться організатори.

Також відвідувачі зможуть побачити експозицію рідкісних акваріумних риб і отримати безкоштовну консультацію фахівців з вирощування кімнатних рослин.

Триватиме виставка до 23 грудня.

Фіалка розцвіла: українців запросили на унікальну виставку

Ілюстративне фото

Нагадаємо, раніше вчені з НАН України розповіли, що квітка, яка фігурує в кліпі групи KAZKA "Плакала", насправді не фіалка.

"Уважний перегляд відео переконав нас, що на екрани потрапила трошки не та фіалка", - розповіли вчені.

Також ми писали, що стали відомі дати та хедлайнери грандіозного фестивалю UPark, який пройде в Києві.

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