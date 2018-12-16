Фіалка розцвіла: українців запросили на унікальну виставку

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Киян та гостей столиці запрошують насолодитися красою фіалок

18 грудня у київському міському Будинку природи відбудеться відкриття виставки фіалок.

За словами організаторів, на виставці буде представлено понад 200 сортів узамбарських фіалок (сенполій), хойі, квіткові композиції та інші кімнатні рослини.

Ілюстративне фото

"За вікном зима, а у нас цвітуть фіалки!" – хваляться організатори.

Також відвідувачі зможуть побачити експозицію рідкісних акваріумних риб і отримати безкоштовну консультацію фахівців з вирощування кімнатних рослин.

Триватиме виставка до 23 грудня.

Ілюстративне фото

Нагадаємо, раніше вчені з НАН України розповіли, що квітка, яка фігурує в кліпі групи KAZKA "Плакала", насправді не фіалка.

"Уважний перегляд відео переконав нас, що на екрани потрапила трошки не та фіалка", - розповіли вчені.

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