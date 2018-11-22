Чорна п'ятниця в Києві: де будуть найбільші знижки

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Чорна п'ятниця (Black Friday) пройде у великих ТЦ, бутиках і мережевих магазинах

Розпродажі в Чорну п'ятницю 2018 стартують в магазинах Києва 23 листопада. Торгові центри столиці готують для покупців не тільки знижки, але також і розважальну програму за участю українських зірок. Де будуть грандіозні розпродажі в Чорну п'ятницю і найвигідніші пропозиції - в матеріалі РБК-Lite.

Чорна п'ятниця в ТРЦ Sky Mall

Головний розпродаж року в Sky Mall відбудеться 23 листопада. Крім знижок до 70% на популярні бренди, на відвідувачів торгового центру чекає розважальна програма із зірковими гостями (Артем Пивоваров, ALYOSHA, Sonya Kay). Також кожен покупець зможе взяти участь у розіграші цінних призів. Розважальна програма розпочнеться о 17:00.

Фото: Чорна п'ятниця в ТРЦ Skymall (facebook.com/skymall.ua)

Маркет молл Даринок

Марафон шопінгу з божевільними знижками та чудовий настрій пройде на Даринку з 23 листопада. Чорна п'ятниця тут продовжиться і у вихідні. Покупцям обіцяють знижки до 50%, а також виступ Вітальки (Гарік Бірча). Шоу з драйвовими хітами танцями і морем позитиву розпочнеться о 16:00 24 листопада.

Фото: Розпродажі в Маркет молле Даринок (facebook.com/darynok)

ТРЦ Ocean Plaza

Black Friday в Ocean Plaza буде тривати цілих три дні з 23-го по 25 листопада. Розпродажі з 70% знижками, концертна програма, тематичні розіграші - все це чекає на відвідувачів торгового центру в Чорну п'ятницю. Родзинкою свята стане розіграш 10 гаджетів Apple серед покупців.

Фото: Знижки в Ocean Plaza (facebook.com/OceanPlaza)

ТРЦ DreamTown

Чорна п'ятниця в DreamTown також триватиме весь уїк-енд. Одяг, ювелірні прикраси, аксесуари для дорослих та великий асортимент товарів для дітей тут можна буде придбати зі знижками до 80%.

Фото: Чорна п'ятниця в DreamTown (facebook.com/DreamTownKiev)

ТРЦ РайON

Весь уїкенд 23 - 25 ​​листопада в ТРЦ РайON буде "чорним". Знижки на одяг, взуття та аксесуари від 30% до 70%, корисні подарунки для домашнього гардеробу кожному покупцеві, тематична фотозона під назвою "Вдягни мене" та інші розваги чекають на відвідувачів торговельного центру з 23 листопада.

Фото: Black Friday в ТРЦ РайON (facebook.com/rayon.com.ua)

Чорна п'ятниця 2018 у магазинах техніки і електроніки

Мережа магазинів гаджетів Цитрус у Black Friday влаштує розпродаж зі знижками від 7% до 70% на смартфони, планшети, смарт-годинники, ігрові приставки та інші товари популярних брендів. Крім того, покупці самі вирішать, які товари будуть на розпродажі з найбільшими знижками. Для цього перед Чорною п'ятницею було організоване спеціальне опитування.

Фото: Чорна п'ятниця в Цитрусі (facebook.com/citrus.ua)

У магазинах Ельдорадо обіцяють знижки на побутову техніку та електроніку в розмірі до 70%. Здійснити вигідні покупки можна буде до 25 листопада.

Розпродажі та привабливі акційні пропозиції готують для покупців в торгових мережах Фокстрот і Comfy.

Раніше ми писали про способи заощадити в Чорну п'ятницю і топ-5 лайфхаків для вигідних покупок у день грандіозних розпродажів.

Також ми розповідали 10 незвичайних фактів про Black Friday і як проходить свято розпродажів у світі.

Відео: РБК-Україна