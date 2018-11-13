Чорна п'ятниця 2018: дата старту розпродажів в Україні

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Чорна п'ятниця (Black Friday) 2018 відкриє сезон новорічних розпродажів і грандіозних знижок наприкінці листопада

Коли Чорна п'ятниця 2018 стартує в Україні, і як з'явилося це свято знижок для шопоголіків - дізнайтеся на РБК-Lite.

Чорна п'ятниця 2018: дата початку розпродажів

Про наближення Чорної п'ятниці багато магазинів оголосили ще на початку місяця. Справжній ценопад обіцяють покупцям 23 листопада - саме в цей день в Україні відбудеться Чорна п'ятниця 2018. Знижки на популярні товари до 90%, тотальні розпродажі і привабливі акції - незмінні складові свята всіх любителів шопінгу і бажаючих заощадити.

Дата Чорної п'ятниці спочатку була пов'язана зі стартом періоду різдвяних і новорічних покупок в США після Дня Подяки. У четвертий четвер листопада американці збиралися на сімейну вечерю з головним частуванням - індичкою, а на наступний день відправлялися штурмувати магазини в пошуках подарунків собі та близьким. Згодом традиція розпродажів наприкінці листопада стала популярною у всьому світі.

Фото: Розпродажі на Чорну п'ятницю пов'язані з наближенням новорічних свят (pixabay.com/StockSnap)

У різні роки Чорна п'ятниця може припадати на період 23-30 листопада. У 2018 році магазини запропонують великі знижки 23 листопада. Деякі торговельні майданчики почнуть розпродажі опівночі, а спеціальні ціни на товари можуть діяти протягом усього уїк-енду.

Як з'явилася Black Friday

П'ятницю після Дня Подяки стали називати "чорною" жителі Філадельфії через великі затори на автомагістралях. В середині минулого століття вони утворювалися на дорогах, а в наші дні величезні пробки і черги влаштовуються біля кас магазинів.

За іншою версією, "чорною" листопадовий п'ятничний розпродаж став завдяки виразу "in the black", який в бухгалтерській звітності означає позитивний баланс (прибуток).

Фото: Розпродажі в Чорну п'ятницю (twitter.com/XQ55)

Найбільш курйозні випадки і навіть небезпечні ситуації з покупцями в Чорну п'ятницю відбуваються саме в Америці. Сумно відомі тисняви ​​в магазинах, коли в надії придбати бажаний товар, покупці влаштовують бійки. Спеціально до Чорної п'ятниці люди беруть відпустку. Торгові центри відкриваються дуже рано або навіть опівночі, і знижки в цей час - максимальні. Багато покупців займають чергу в магазин вночі напередодні старту розпродажу і для зручності встановлюють намети.

В Україні Чорна п'ятниця масово проходить вже кілька років поспіль. Грандіозні знижки на одяг, техніку і електроніку пропонують роздрібні торгові мережі у всіх містах країни, а також онлайн-магазини.

Раніше стало відомо, що інтернет-магазин Alibaba встановив рекорд з продажу з прибутком понад 30 млрд доларів за день.

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Відео: РБК-Україна