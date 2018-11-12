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Интернет-магазин Alibaba установил рекорд по продажам, заработав за день более 30 млрд долларов

Новости » Экономика    12.11.2018 - 12:10
Иллюстративное фото (GettyImages)
Иллюстративное фото (GettyImages)

За первые 85 секунд распродажи китайская компания заработала 1 миллиард долларов

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba установил рекорд по объему продаж в свой главный торговый день в году, который получил название "День холостяка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, за первые 85 секунд распродажи китайская компания заработала 1 миллиард долларов, а к концу часа - заработок сайта составлял уже 10 млрд долларов.

Всего за этот день покупатели потратили на сайте 30,8 миллиардов долларов, и побили собственный прошлогодний рекорд, который составлял 25,3 миллиарда долларов.

В то же время - это самый низкий годовой прирост за всю историю распродаж в "День холостяка".

Онлайн распродажи на праздник "холостяка", придуманы самой компанией, Alibaba проводит с 2009 года.

Сейчас в этот день происходят крупнейшие интернет-распродажи, которые по данным агентства Bloomberg, приносят большую прибыль, чем распродажи в "Черную пятницу" и "Киберпонедельник", который приходит следом.

Напомним, китайский миллиардер, основатель гиганта онлайн-ритейла Alibaba Джек Ма заявил, что не выполнит свое обещание по созданию миллиона рабочих мест в США.

Причиной Ма назвал торговый спор между Пекином и Вашингтоном и пояснил, что свое обещание он делал в надежде на продолжение сотрудничества КНР и США.

Также РБК-Украина писало, что Джек Ма решил уйти на пенсию на свой 54 день рождения 10 сентября.

После ухода с поста он намерен заниматься благотворительностью, а также финансированием образовательных проектов.

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