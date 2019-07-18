Больше пляжа, меньше стресса! Кайли Дженнер показала новую порцию горячих фото

Кайли Дженнер, видимо, решила отыграться за все дни, когда у нее не хватало времени на Instagram. Последние несколько дней она засыпала сеть кадрами в купальниках всех возможных расцветок: ярко-голубой, черный, с принтом, в полоску... Несколько часов дело дошло до жизнерадостного желтого. Девушка опубликовала кадр, на котором позирует вместе со своей подругой Ирис Палмер.

Кайли наслаждается отдыхом (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, на отдыхе собрались многие другие давние знакомые Insta-знаменитости: София Ричи, Анастасия Караниколау, Виктория Вильярроэль и другие. Разумеется, не обошлось и без малышки Сторми, которая часто принимает участие в развлечениях звездной мамы и ее подруг. Один из кадров, где она демонстрирует свои выдающиеся формы и яркий маникюр, она подписала: "Больше пляжа, меньше переживаний!".

За последние дни Кайли засыпала сеть откровенными фото (фото: instagram.com/kyliejenner)

На острова 21-летняя миллионерша отправилась, чтобы отдохнуть, а также отметить запуск очередной коллекции Kylie Skin. Заодно девушка устроила и очередную съемку на пляже.

Кайли обожает горячие кадры (фото: instagram.com/kyliejenner)

Интересно, что сейчас свои линии активно запустили все сестры. К примеру, Ким выпустила серию макияжа KKW Beauty, а также средств для кожи. Хлои также рекламирует коллекцию, которую разработала совместно с младшей сестрой Кайли – Koko. Недавно она снялась в видео для американского Vogue, где рассказала о многих секретах красоты. Кстати, в ролике она предстала вместе с годовалой дочкой Тру.

Кайли устроила райский отдых для себя и подруг (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нужно отметить, что отдыхает Кайли и компания с размахом. На острова они отправились на частном самолете, а путешествие спланировано и продумано до мелочей. К примеру, на самолет был украшен логотипом Kylie Skin, проводницы были одеты в костюмы оттенка новой линии. В роскошном отеле всех гостей ждали подарки от бренда, а также принадлежности с символикой коллекции. Сколько еще продлится райский отдых, неизвестно, но судя по всему, девушки не намерены скоро возвращаться.

Кайли примерила массу купальников (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, в интервью Кайли как-то призналась, что никогда бы не подумала, что ее увлечение косметикой может принести ей такой успех. По словам девушки, она не ставила цели заработать, просто занималась тем, что ее увлекало.