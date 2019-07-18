Більше пляжу, менше стресу! Кайлі Дженнер показала нову порцію гарячих фото

Кайлі Дженнер, мабуть, вирішила відігратися за всі дні, коли у неї не вистачало часу на Instagram. Останні кілька днів вона засипала мережу кадрами в купальниках усіх можливих кольорів: яскраво-блакитний, чорний, з принтом, в смужку... Кілька годин справа дійшла до життєрадісного жовтого. Дівчина опублікувала кадр, на якому позує разом зі своєю подругою Ірис Палмер.

Кайлі насолоджується відпочинком (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, на відпочинку зібралися багато давніх знайомих Кайлі, що також стали Insta-знаменитостями: Софія Річі, Анастасія Караниколау, Вікторія Вильярроэль та інші. Зрозуміло, не обійшлося і без малятка Стормі, яка часто бере участь у розвагах зіркової мами і її подруг. Один з кадрів, де вона демонструє свої видатні форми і яскравий манікюр, Дженнер підписала: "Більше пляжу, менше переживань!".

За останні дні Кайлі засипала мережу відвертими фото (фото: instagram.com/kyliejenner)

На острови 21-річна мільйонерка вирушила, щоб відпочити, а також відзначити черговий запуск колекції Kylie Skin. Заодно дівчина влаштувала і чергову зйомку на пляжі.

Кайлі обожнює гарячі кадри (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цікаво, що зараз свої лінії активно запустили майже всі зіркові сестри. Приміром, Кім випустила серію макіяжу KKW Beauty, а також засобів для шкіри. Хлої також рекламує колекцію, яку розробила спільно з молодшою сестрою Кайлі – Koko. Нещодавно вона знялася у відео для американського Vogue, де розповіла про секрети краси. До речі, в ролику вона з'явилася разом з однорічною донькою Тру.

Кайлі влаштувала райський відпочинок для себе та подруг (фото: instagram.com/kyliejenner)

Треба зазначити, що відпочиває Кайлі і компанія з розмахом. На острови вони вирушили на приватному літаку, а подорож сплановано і продумано до дрібниць. Приміром, на літак був прикрашений логотипом Kylie Skin, провідниці були одягнені в костюми відтінку нової лінії. У розкішному готелі всіх гостей на місці чекали подарунки від бренду, а також приладдя з символікою колекції. Скільки ще триватиме райський відпочинок, невідомо, але судячи з усього, довго.

Кайлі приміряла масу купальників (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, в інтерв'ю Кайлі якось зізналася, що ніколи б не подумала, що її захоплення косметикою може принести їй такий успіх. За словами дівчини, вона не ставила мети заробити, просто займалася тим, що її захоплювало.