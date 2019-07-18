Більше пляжу, менше стресу! Кайлі Дженнер показала нову порцію гарячих фото

21-річна знаменитість не збирається повертатися з відпочинку
Кайлі Дженнер, мабуть, вирішила відігратися за всі дні, коли у неї не вистачало часу на Instagram. Останні кілька днів вона засипала мережу кадрами в купальниках усіх можливих кольорів: яскраво-блакитний, чорний, з принтом, в смужку... Кілька годин справа дійшла до життєрадісного жовтого. Дівчина опублікувала кадр, на якому позує разом зі своєю подругою Ірис Палмер.
До речі, на відпочинку зібралися багато давніх знайомих Кайлі, що також стали Insta-знаменитостями: Софія Річі, Анастасія Караниколау, Вікторія Вильярроэль та інші. Зрозуміло, не обійшлося і без малятка Стормі, яка часто бере участь у розвагах зіркової мами і її подруг. Один з кадрів, де вона демонструє свої видатні форми і яскравий манікюр, Дженнер підписала: "Більше пляжу, менше переживань!".
На острови 21-річна мільйонерка вирушила, щоб відпочити, а також відзначити черговий запуск колекції Kylie Skin. Заодно дівчина влаштувала і чергову зйомку на пляжі.
Цікаво, що зараз свої лінії активно запустили майже всі зіркові сестри. Приміром, Кім випустила серію макіяжу KKW Beauty, а також засобів для шкіри. Хлої також рекламує колекцію, яку розробила спільно з молодшою сестрою Кайлі – Koko. Нещодавно вона знялася у відео для американського Vogue, де розповіла про секрети краси. До речі, в ролику вона з'явилася разом з однорічною донькою Тру.
Треба зазначити, що відпочиває Кайлі і компанія з розмахом. На острови вони вирушили на приватному літаку, а подорож сплановано і продумано до дрібниць. Приміром, на літак був прикрашений логотипом Kylie Skin, провідниці були одягнені в костюми відтінку нової лінії. У розкішному готелі всіх гостей на місці чекали подарунки від бренду, а також приладдя з символікою колекції. Скільки ще триватиме райський відпочинок, невідомо, але судячи з усього, довго.
До речі, в інтерв'ю Кайлі якось зізналася, що ніколи б не подумала, що її захоплення косметикою може принести їй такий успіх. За словами дівчини, вона не ставила мети заробити, просто займалася тим, що її захоплювало.