ATLASний грудень: куди піти у Києві у останній місяць зими

Ми зібрали для вас заходи, які обов'язково треба відвідати у грудні

Грудень 2018 обіцяє бути насиченим на культурні події. Зокрема у останній місяць зими у Києві очікується кілька цікавих заходів, які ми радимо вам відвідати.

Тіль Ліндеманн

1 грудня, клуб Аtlas (квитки)

До Києва завітає соліст культового рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн. Він презентує проект Lindemann й провокаційну поетичну збірку "Messer" власного авторства.

Проект Lindemann був створений Тіллем Ліндеманном і шведським музикантом Петером Тегтгреном (групи Hypocrisy та Pain) у січні 2015 року. Їхній перший альбом у стилі індастріал-метал вийшов 23 червня під назвою "Skills In Pills". Лейбл Warner Music одразу нарік його "найнещаднішим і крутим альбомом року", а сингл "Praise Abort" посів перші місця в європейських чартах.

"Тінь Сонця"

2 грудня, клуб Аtlas (квитки)

Гурт "Тінь Сонця" завершить свій тур на підтримку нового альбому "Зачарований світ" гучним концертом у Києві.

Нова платівка суттєво вирізняється з-поміж дискографії "Тіней". Це перший ліричний альбом за всю історію гурту. Традиційно, його назвали уривком однієї з композицій. Учасники гурту також мають інший проект "Зачарований світ". Його творчість відрізняється більш романтичним звучанням. Декілька композицій "Зачарованого світу" ввійшли до нової платівки "Тінь Сонця" і будуть представлені на концерті.

Чорний квадрат. "Ніколи не телефонуй мені, кохана!"

4 грудня, клуб Аtlas (квитки)

4 грудня "Чорний квадрат" відіграє комедійну картину з багатообіцяючою назвою "Ніколи не телефонуй мені, кохана!".

Це комічна історія про сексуально-любовні взаємини чоловіка й жінки. На виставі глядачі отримають відповіді на питання: звідки виникає кохання, чи можливо його зберегти, як втримати чоловіка та як стати ідеальним коханцем.

Постановка сповнена відвертістю, прямотою, гумором і розумними думками.

TOF

5 грудня, клуб Аtlas (квитки)

Український реп і хіп-хоп виконавець TOF повертається на сцену.

TOF уже двічі "прокачав" Atlas Weekend, а його кліпи набирають мільйони переглядів на YouTube. У піснях виконавець відкрито та чесно розповідає про себе, особисте життя, стосунки та почуття, про побут і повсякденність, про те, що стосується і хвилює кожного сучасного хлопця або дівчину.

KARNA

6 грудня, клуб Аtlas (квитки)

Український гурт KARNA привезе до Києва потужну енергетику Карпат. Колектив виступить у клубі 'Аtlas у рамках всеукраїнського туру #Гуцулметалвкожнухату.

Гурт KARNA існує вже більше 20 років і є засновником жанру "гуцул-метал". Окрім автентичних прикарпатських барв у музиці, яскравою рисою став концертний винахід KARNA під назвою "Метал-Аркан", який поєднує традиційний карпатський танець "аркан" з елементами slam і circle pit.

Зараз гурт переживає нову хвилю популярності. Причиною цього є феноменальний успіх кліпу "Party на Прикарпатті", який також встигли відзначити кращим відео-кліпом 2017 року за версією Best Metal Act.

Великий український Stand up. Battle of the sexes

7 грудня, клуб Аtlas (квитки)

Сезон батлів у Великому українському стендапі продовжується. Цього разу боротьба відбудеться між чоловіками та жінками. Хто з них сильніший зможуть визначити самі глядачі.

За чоловіків на сцені змагатимуться Максим Коновал і Кирило Мазур, за жінок – Анастасія Дерська і Наталія Гаріпова.

Спектакль "Бред"

10 грудня, клуб Аtlas (квитки)

У Києві відіграють визнаний світом спектакль-бестселер "Бред".

Картина поставлена у жанрі фарс-абсурд за мотивами п'єси Е. Іонеско "Бред удвох". Її головний слоган: "Часом за своє щастя нам доводиться боротися не з миром, а з самим собою!". У ній розповідається історія двох колись закоханих з першого погляду. Вони прожили разом 17 років і зараз їх стосунки переживають не найкращі часи. Але одного дня стукіт у двері повністю змінить їх життя.

Ця постановка визнана бестселером і театральною подією року в Україні. Окрім того, постановка отримала схвальні рецензії за культурний внесок у світове мистецтво (FÜR DEN BEITRAG ZUR WELTKUNST) від німецьких театральних критиків.

Cape Cod

12 грудня, клуб Аtlas (квитки)

Український виконавець Cape Cod презентує свій новий альбом "Echoes".

До нової платівки увійшло 14 нових пісень, серед яких колаборації з вокалістами з США, Великобританії та Ірландії. Лейтмотивом альбому ідеолог проекту Максим Сикаленко називає спробу вийти з нескінченного потоку інформаційного шуму, який нас оточує.

Cape Cod у 2016 році став одним з головних відкриттів на українській електронній сцені. Реліз отримав номінації премій A Prize і Jägermeister Indie Awards і став одним з найкращих за версіями більшості українських музичних видань.

Melovin

13 грудня, клуб Аtlas (квитки)

Епатажний Melovin відіграє наймасштабніший концерт свого туру.

На столичному концерті фіналіст Євробачення 2018 представить нову концертну программу під аккомпанемент музикантів, заспіває добре відомі пісні, а також нові, які увійдуть до майбутнього альбому артиста "OCTOPUS".

"Вагоновожатые"

16 грудня, клуб Аtlas (квитки)

16 грудня відбудеться презентація нового альбому гурту "Вагоновожатые".

Альбом "Референс" складається з десяти треків, з яких лише декілька лунали на концертах. У нових піснях гурт відійшов від "гаражного" року в сторону електроніки, похмурої, але енергійної IDM. Проте багаті змістом тексти, що читаються речитативом, залишились незмінними. У програмі концерту виконавці також підготували сюрпризи та новий мерч.

Черний квадрат. "Новорічний кекс"

18 грудня, клуб Аtlas (квитки)

Ця постановка могла би називатися і по-іншому – "Секс до та після Нового року". Хоча навіщо себе обмежувати? Може ж бути і під час! Нехай у "Новорічному кексі" буде все.

Безмовне очікування героїв, їх тваринна пристрасть, еротичні фантазії, іскрометний гумор, потреба в коханні, нескінченна гонитва за задоволенням, навіть любовне хуліганство – все це в переддень Нового року.

Традиційно від "Чорного квадрату" глядачі отримають відповіді на деякі важливі питання: кого викликати, якщо на Новий рік стало самотньо; що чоловіків зазвичай цікавить після сексу; який подарунок просто необхідно зробити собі 31 грудня, щоб весь наступний рік отримувати задоволення.

Черний квадрат. "Медовий місяць"

25 грудня, клуб Аtlas (квитки)

В основі постановки "Медовий місяць" – однойменна п'єса Габріеля Баріллі. Це легка комедія про любов, розуміння та підступність. Історія про трьох жінок, долю яких змінить зустріч з одним і тим самим чоловіком.

