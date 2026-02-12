Злата Огнєвіч показала, як носити дублянку-авіатор і виглядати дорого взимку

Злата Огнєвіч знову довела, що зимовий гардероб може бути не лише теплим, а й по-справжньому стильним. Співачка зробила ставку на трендову дублянку-авіатор і світлу базу, показавши, як носити цю річ так, щоб образ виглядав дорого та сучасно.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Головний акцент - дублянка-авіатор
Центральним елементом образу стала об’ємна дублянка-авіатор насиченого рудого відтінку. Така модель уже кілька сезонів не втрачає актуальності й залишається серед фаворитів зимового гардероба.
Контраст фактур відіграє ключову роль: поєднання матової замші з масивним білим екохутром на комірі та швах створює чіткі лінії та додає силуету виразності.
Оверсайз-крій надає образу розслабленості й дозволяє комбінувати верх із теплим светром або худі без втрати комфорту. Водночас об’ємна посадка підкреслює крихкість фігури, що робить "лук" ще більш ефектним.
Total white - безпрограшна база
Щоб урівноважити теплий верх, Злата обрала світлу основу в стилі total white. Білий колір узимку традиційно асоціюється зі свіжістю та чистотою, а також виглядає дорого на фоні сніжного пейзажу.
Широкі білі джинси фасону wide-leg додають сучасності й візуально подовжують ноги. Такий крій не лише трендовий, а й практичний - його легко поєднувати як із масивним верхнім одягом, так і з більш лаконічними речами.
Обтислий білий лонгслів виступає базовим елементом, що врівноважує об’єм дублянки. Завдяки простому крою він не перевантажує образ і дозволяє зробити акцент саме на фактурному верхньому одязі.
Завершує світлу основу в’язана шапка-біні. Це функціональна класика, яка не лише захищає від холоду, а й гармонійно підтримує загальну концепцію образу. Лаконічний аксесуар підкреслює риси обличчя та додає луку завершеності.
Природний б’юті-образ
Огнєвіч дотримується природності й у макіяжі. Нюдові відтінки, сяюча шкіра та легкий блиск на губах створюють ефект свіжості. Такий підхід ідеально пасує до денного зимового виходу й не перевантажує загальну стилістику.
Легкі хвилі, що визирають з-під шапки, додають образу романтичності та м’якості. Це ще один приклад того, як деталі формують настрій луку.
Чому цей образ працює
Секрет вдалого поєднання - у грі контрастів. Груба фактура дублянки протиставляється м’якому трикотажу, а теплий рудий відтінок гармонійно виглядає на тлі холодного білого.
Образ виглядає одночасно практичним для повсякденного життя та ефектним для фото в соцмережах.
Таким чином, зимовий "лук" Злати Огнєвіч - це приклад того, як грамотно поєднати тренди й базові речі. Дублянка-авіатор, світлий монохром і натуральний макіяж створюють універсальну формулу стилю, яка залишатиметься актуальною й наступного сезону.
