Зеленські і бренд GASANOVA: дизайнерка розповіла, хто платить за гардероб та як він народжується

Засновниця бренду GASANOVA, дизайнерка Ельвіра Гасанова, розповіла, як їй вдалося налагодити роботу з родиною президента. Вона розкрила подробиці створення образів для першої леді та президента, а також зізналася, який наряд змусив плакати.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Гасанової блогерці Єві Коршик.

Як зародилася співпраця з Зеленськими

Ідея співпраці з першою леді виникла ще після інавгурації Володимира Олександровича, але тодішня стилістка не відповідала на повідомлення дизайнерки.

Лише після початку повномасштабної війни, коли на той момент образами займалася Наталія Каменська з бренду GUNIA, Гасанова змогла повернутися до своєї мрії.

Отримавши настанови щодо властивостей тканини, бренд почав розробляти ескізи та наряд. Після цього сталася перша примірка, яка принесла чимало хвилювань.

"Їдемо на першу примірку я, конструктор і керівник виробництва - моя Катюша. І пані Олена: "Боже, як вас багато". На той момент в них була прямо малесенька кімнатка, де проходили примірки, і ми там втрьох плюс Олена Володимирівна та стилістка", - пригадала вона.

Гасанова поділилася, що примірки відбувалися безпосередньо в офісі президента.

"Там просто в закутку стояло дуже багато рейлів. Зараз усе більш організовано, бо костюмів багато і треба легко все знаходити", - розповіла вона.

Дизайнерка також розкрила, хто платить за образи першої леді від бренду.

"Це повністю наше фінансування", - розповіла вона.

Ельвіра Гасанова про роботу з Зеленськими (скриншот)

Найулюбленіший костюм Олени Зеленської

Найбільше емоцій та гордості у дизайнерки викликає зелений костюм для першої леді - перший наряд, для якого ретельно підбирали тканину.

"Вона його взяла вперше на якесь інтерв'ю. Потім мені пише стилістка, що Олена Володимирівна встала, а костюм пом'явся. Я була бліда. Я так засмутилася, думала: "Ну все, ну от попрацювали, зробили один і більше ніколи не зробимо". А потім вже з часом це став костюм, який вона найчастіше носить", - розповіла Гасанова.

Улюблений костюм Зеленської (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Саме це вбрання стало найулюбленішим для Олени. Вона його вдягає на різні події та навіть має варіанти в чорному та білому кольорах.

"В неї дуже свідоме ставлення до гардероба, тому вони вдягають декілька разів", - розповіла Ельвіра.

Також вона виділила вишиванку з тризубом для президента від свого бренду DAMIRLI.

"Коли вперше він вдягнув вишиванку, я прям плакала. Це було неочікувано. Ми знали, що, можливо, він вдягне, але ти ж не розумієш, коли це відбудеться. Це було на День незалежності", - розповіла вона.

Вишиванка Зеленського від DAMIRLI (скриншот)

Крім цього, бренд працював і над меседжами на одязі Зеленського. Ельвіра згадала, як створювався світшот з координатами географічного центру України відповідно до кордонів 1991 року.

"Там в нас ще було декілька варіантів, здається, але координати зайшли найбільше, бо вся іноземна преса забрала і подумала, що це прям супермеседж, який спеціально розробили. Так, він і був. Ну, тобто ми дійсно хотіли, щоб люди зрозуміли, що саме це означає і що це для нас важливо", - поділилася вона.

Світшот Зеленського від DAMIRLI (фото: president.gov.ua)