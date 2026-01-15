Юлія Саніна в чорному total look: як створити образ сильної та впевненої жінки

Який "лук" продемонструвала Саніна

Шкіряна куртка

Ключовим елементом образу стала шкіряна чорна куртка з глянцевою фактурою, яку Саніна недбало накинула на одне плече.

Такий стилістичний прийом давно вважається маркером впевненості та внутрішньої сили - верхній одяг у цьому випадку не стільки про тепло, скільки про характер.

Глянцевий матеріал підсилює ефект світла й тіні, додаючи образу агресивної естетики та відсилок до альтернативної сцени.

Юлія Саніна показала новий образ (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Комбінезон

Під курткою - обтислий чорний комбінезон із напівпрозорими елементами, який підкреслює фігуру співачки та створює ефект "другої шкіри".

Такий силует є типовим для сценічних образів, адже він поєднує жіночність із відвертістю, не переходячи межу вульгарності.

Прозорі вставки працюють як делікатний акцент, що додає образу жіночності та візуальної глибини.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Ботильйони

Взуття - чорні ботильйони на підборах - логічно завершує вертикальну лінію силуету, візуально витягуючи фігуру та підсилюючи відчуття сили.

Мінімалізм у деталях дозволяє зосередити увагу саме на формі та фактурі, не перевантажуючи образ зайвими елементами.

Зачіска та макіяж

Окремої уваги заслуговує б’юті-складова. Волосся Юлії зачесане гладко назад, що відкриває обличчя та робить акцент на макіяжі.

Виразні стрілки, чітко окреслені очі та нейтральні губи створюють драматичний, майже сценічний ефект.

Такий макіяж підсилює загальний настрій образу - холодний, впевнений і дещо провокаційний.

Юлія Саніна вразила новим образом (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Загалом цей вихід Юлії Саніної - приклад того, як артистка використовує моду як інструмент самовираження.

Її образ не про тренди в класичному розумінні, а про настрій, енергію та власний візуальний код. Шкіряна куртка, глянець, чорний колір і чіткі лінії формують естетику сильної жінки, яка не боїться бути різкою, відвертою та помітною.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)