В Україні знайшли спосіб збивати реактивні "Шахеди": Хмара розкрив деталі

"Триває пошук протидії реактивним безпілотникам. Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "Шахеди". По них уже проведені польові випробування", - розповів міністр.

За його словами, наразі головне завдання полягає в тому, щоб максимально швидко довести ці розробки до необхідного рівня.

Після цього Україна планує масштабувати виробництво нових перехоплювачів. Йдеться про випуск тисяч одиниць.

"Завдання - максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до тисяч одиниць", - зазначив Хмара.