Топ-10 найкращих нарядів на Actor Awards 2026: ефектні фото з червоної доріжки

Демі Мур

63-річна акторка для червоної доріжки вибрала ефектний образ від Schiaparelli. Особливістю сукні є фактурна передня частина, що нагадує луску змії. Доповненням став білий шлейф із фатину, прикрашений дрібними чорними цятками.

Завершували образ чорні туфлі-човники з гострим носком та тонкими ремінцями, а також масивне діамантове кольє та сережки, що гармоніювали із зібраним волоссям.

Демі Мур (фото: Getty Images)

Теяна Тейлор

Американська співачка та акторка Теяна Тейлор одягла сукню від Thom Browne, яку доповнило масивне кольє Tiffany & Co. Верхня частина сукні - це жорсткий корсет-бюстьє з 3D-ефектом, що імітує оголене тіло у приглушених пастельних та сірих тонах.

Нижня - спідниця, що переходить у розкішний сріблястий шлейф, повністю розшитий лелітками, що створюють ефект стікаючого металу або розплавленого срібла.

Теяна залишилася вірною своєму фірмовому стилю - ультракороткій стрижці піксі, яка підкреслює її ідеальні пропорції обличчя та не відволікає увагу від складної конструкції сукні. Доповнював образ макіяж у теплих нюдових відтінках.

Теяна Тейлор (фото: Getty Images)

Чейз Суї Вондерс

Акторка Чейз Суї Вондерс обрала чорну сукню-бюстьє від Miss Sohee із глибоким фігурним вирізом у формі серця. Головним акцентом вбрання є розкішна квіткова вишивка, що нагадує східні мотиви.

Образ доповнювали витончене діамантове кольє з червоним підвісом-краплею, що перегукується з кольорами вишивки, сережки з червоним камінням та масивна каблучка.

Волосся акторки було укладене в ретро-стилі з м'якими хвилями та доповнене класичним макіяжем із акцентом на сяючу шкіру.

Чейз Суї Вондерс (фото: Getty Images)

Роуз Бірн

Австралійська акторка Роуз Бірн вибрала для церемонії вишукану сукню молочного відтінку від Chanel. Особливістю сукні є градієнтне оздоблення сріблястими лелітками, які густо вкривають ліф і поступово розсіюються до середини спідниці, створюючи ефект мерехтливого інею

Роуз доповнила образ відкритими сріблястими босоніжками на тонких підборах, що ідеально пасують до блискучих елементів сукні.

Роуз Бірн (фото: Getty Images)

Кейт Гадсон

46-річна акторка продемонструвала вечірню сукню кольору слонової кістки від Valentino. Модель вирізняється складним ліфом із драпіруванням, тонкими бретелями та делікатним вирізом під грудьми, що підкреслює талію. Головною особливістю образу є довга накидка-шлейф, що спадає з плечей.

Кейт доповнила вбрання масивним сріблястим кольє з діамантовими підвісками, а також довгими сережками та каблучкою.

Кейт Гадсон (фото: Getty Images)

Мішель Вільямс

Акторка з’явилася у довгій сукні прямого силуету ніжно-рожевого кольору від Prada, яка була прикрашена делікатним розсипом кристалів. Вбрання має лаконічний виріз "човник" та відкриті боки, що додає класичному фасону сучасної нотки.

Мішель доповнила лук масивними сріблястими сережками-кільцями, інкрустованими камінням, та витонченою каблучкою.

Головним акцентом макіяжу стала яскраво-червона помада, яка ідеально контрастує з ніжною сукнею та підкреслює аристократичну блідість шкіри акторки.

Мішель Вільямс (фото: Getty Images)

Чейз Інфініті

25-річна акторка обрала облягаючу сукню силуету "русалка" з високим коміром та довгими рукавами від Louis Vuitton. Вбрання повністю виконане з напівпрозорої бежевої сітки, густо розшитої золотистими кристалами, які створюють ефект сяючої "другої шкіри".

Яскравим елементом образу стала сітчаста "шапочка", також повністю інкрустована кристалами. Цей аксесуар додає "луку" цілісності та драматизму.

Чейз Інфініті (фото: Getty Images)

Елі Лартер

50-річна акторка з’явилася в елегантній сукні кольору бордо. Модель має корсетний ліф без бретелей із глибоким фігурним декольте, що переходить у драпірування на талії та стегнах. Вертикальна складка тканини, що спадає до самого низу, візуально подовжує силует.

Доповнити образ вона вирішила широким металевим чокером зі сріблястим блиском та великим браслетом.

Елі Лартер (фото: Getty Images)

Супрія Ганеш

Акторка обрала вечірню сукню силуету "колона" без бретелей, яка повністю розшита сріблястими та золотистими паєтками, що створюють мерехтливий візерунок у формі хвиль.

Головною особливістю сукні є об'ємна структурована деталь на стегні у формі спіралі або морської мушлі, яка додає вбранню художньої виразності та футуристичного вигляду.

Образ доповнений мінімалістичними, але вишуканими прикрасами - витонченою сережкою-кафою на одному вусі та кількома лаконічними каблучками, що дозволяє не відволікати увагу від сяючої сукні.

Супрія Ганеш (фото: Getty Images)

Леслі Бібб

52-річна американська акторка та модель з’явилася у приталеній сукні силуету "русалка" з високим коміром-стійкою та короткими рукавами-"крильцями". Вбрання ніжно-золотистого кольору повністю вкрите мерехтливими паєтками. Головним акцентом є витончена вишивка у вигляді гілок квітучого дерева.

Леслі обрала лаконічні сережки-підвіски та масивну каблучку з діамантами, які гармоніюють із сяйвом тканини. Волосся гладко зібране назад у пучок із прямим проділом, що створює строгий та водночас елегантний вигляд.

Леслі Бібб (фото: Getty Images)