Топ-10 лучших нарядов на Actor Awards 2026: эффектные фото с красной дорожки

Деми Мур

63-летняя актриса для красной дорожки выбрала эффектный образ от Schiaparelli. Особенностью платья является фактурная передняя часть, напоминающая чешую змеи. Дополнением стал белый шлейф из фатина, украшенный мелкими черными точками.

Завершали образ черные туфли-лодочки с острым носком и тонкими ремешками, а также массивное бриллиантовое колье и серьги, гармонирующие с собранными волосами.

Деми Мур (фото: Getty Images)

Теяна Тейлор

Американская певица и актриса Теяна Тейлор надела платье от Thom Browne, которое дополнило массивное колье Tiffany & Co. Верхняя часть платья - это жесткий корсет-бюстье с 3D-эффектом, имитирующий обнаженное тело в приглушенных пастельных и серых тонах.

Нижняя - юбка, переходящая в роскошный серебристый шлейф, полностью расшитый пайетками, создающими эффект стекающего металла или расплавленного серебра.

Теяна осталась верна своему фирменному стилю - ультракороткой стрижке пикси, которая подчеркивает ее идеальные пропорции лица и не отвлекает внимание от сложной конструкции платья. Дополнял образ макияж в теплых нюдовых оттенках.

Теяна Тейлор (фото: Getty Images)

Чейз Суи Вондерс

Актриса Чейз Суи Вондерс выбрала черное платье-бюстье от Miss Sohee с глубоким фигурным вырезом в форме сердца. Главным акцентом наряда является роскошная цветочная вышивка, напоминающая восточные мотивы.

Образ дополняли изящное бриллиантовое колье с красным подвесом-капелькой, перекликающееся с цветами вышивки, серьги с красными камнями и массивное кольцо.

Волосы актрисы были уложены в ретро-стиле с мягкими волнами и дополнены классическим макияжем с акцентом на сияющую кожу.

Чейз Суи Вондерс (фото: Getty Images)

Роуз Бирн

Австралийская актриса Роуз Бирн выбрала для церемонии изысканное платье молочного оттенка от Chanel. Особенностью платья является градиентная отделка серебристыми пайетками, которые густо покрывают лиф и постепенно рассеиваются к середине юбки, создавая эффект мерцающего инея

Роуз дополнила образ открытыми серебристыми босоножками на тонком каблуке, идеально подходящими к блестящим элементам платья.

Роуз Бирн (фото: Getty Images)

Кейт Хадсон

46-летняя актриса продемонстрировала вечернее платье цвета слоновой кости от Valentino. Модель отличается сложным лифом с драпировкой, тонкими бретелями и деликатным вырезом под грудью, подчеркивающим талию. Главной особенностью образа является длинная накидка-шлейф, спадающая с плеч.

Кейт дополнила наряд массивным серебристым колье с бриллиантовыми подвесками, а также длинными серьгами и кольцом.

Кейт Хадсон (фото: Getty Images)

Мишель Уильямс

Актриса появилась в длинном платье прямого силуэта нежно-розового цвета от Prada, которое было украшено деликатной россыпью кристаллов. Наряд имеет лаконичный вырез "лодочка" и открытые бока, что придает классическому фасону современную нотку.

Мишель дополнила лук массивными серебристыми серьгами-кольцами, инкрустированными камнями, и изящным кольцом.

Главным акцентом макияжа стала ярко-красная помада, которая идеально контрастирует с нежным платьем и подчеркивает аристократическую бледность кожи актрисы.

Мишель Уильямс (фото: Getty Images)

Чейз Инфинити

25-летняя актриса выбрала облегающее платье силуэта "русалка" с высоким воротником и длинными рукавами от Louis Vuitton. Наряд полностью выполнен из полупрозрачной бежевой сетки, густо расшитой золотистыми кристаллами, которые создают эффект сияющей "второй кожи".

Ярким элементом образа стала сетчатая "шапочка", также полностью инкрустированная кристаллами. Этот аксессуар добавляет "луку" целостности и драматизма.

Чейз Инфинити (фото: Getty Images)

Эли Лартер

50-летняя актриса появилась в элегантном платье цвета бордо. Модель имеет корсетный лиф без бретелек с глубоким фигурным декольте, переходящим в драпировки на талии и бедрах. Вертикальная складка ткани, ниспадающая к самому низу, визуально удлиняет силуэт.

Дополнить образ она решила широким металлическим чокером с серебристым блеском и крупным браслетом.

Эли Лартер (фото: Getty Images)

Суприя Ганеш

Актриса выбрала вечернее платье силуэта "колонна" без бретелей, которое полностью расшито серебристыми и золотистыми пайетками, создающими мерцающий узор в форме волн.

Главной особенностью платья является объемная структурированная деталь на бедре в форме спирали или морской ракушки, которая придает наряду художественной выразительности и футуристического вида.

Образ дополнен минималистичными, но изысканными украшениями - изящной серьгой-кафой на одном ухе и несколькими лаконичными кольцами, что позволяет не отвлекать внимание от сияющего платья.

Суприя Ханеш (фото: Getty Images)

Лесли Бибб

52-летняя американская актриса и модель появилась в приталенном платье силуэта "русалка" с высоким воротником-стойкой и короткими рукавами-"крылышками". Наряд нежно-золотистого цвета полностью покрыт мерцающими пайетками. Главным акцентом является изящная вышивка в виде ветвей цветущего дерева.

Лесли выбрала лаконичные серьги-подвески и массивное кольцо с бриллиантами, которые гармонируют с сиянием ткани. Волосы гладко собраны назад в пучок с прямым пробором, что создает строгий и одновременно элегантный вид.

Лесли Бибб (фото: Getty Images)