Тіна Кароль показала сміливе поєднання кольорів: повторіть її образ весною 2026

Тіна Кароль показала сміливе поєднання кольорів, яке легко повторити, поєднуючи яскравий фіолетовий із теплим помаранчевим. Її образ - баланс ретро-естетики та сучасної фактурності, який надихає на експерименти з гардеробом цієї весни.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Головні акценти образу Тіни Кароль

Колірна палітра

Тіна робить ставку на контраст фіолетового та помаранчевого, який виглядає свіжо, енергійно та обіцяє стати справжнім хітом весни 2026 року.

Такий вибір кольорів одразу привертає увагу, створює позитивну атмосферу та додає образу динаміки.

Спідниця міді "під пітона"

Центральним елементом аутфіту стала спідниця довжини міді з ефектом зміїного принту. Теплий гірчично-помаранчевий відтінок і глянцева фактура екошкіри додають образу розкоші та роблять його більш виразним.

Спідниця з високою посадкою візуально подовжує ноги та створює жіночний силует, який ідеально підходить для весняних образів.

В'язана футболка поло

Щоб врівноважити акцентний низ, співачка обрала лаконічну в'язану футболку поло ніжно-фіолетового кольору. Напівпрозора текстура в'язки додає образу легкості та витонченості, не відволікаючи від головного акценту - спідниці.

Футболка з м'якої тканини гармонійно контрастує з грубою фактурою екошкіри, створюючи збалансований і стильний лук.

Поради

Стилісти радять поєднувати різні фактури - грубу екошкіру та м’який трикотаж - навіть у межах монохромного або контрастного образу. Таке поєднання робить навіть прості речі більш цікавими і додає образу індивідуальності.

Не бійтеся експериментувати з насиченими кольорами, навіть якщо раніше ви надавали перевагу пастельним відтінкам: весна 2026 року буде сміливою, яскравою та емоційною.

Чому цей "лук" працює

Образ Тіни Кароль показує, що мода весни 2026 року - це про експерименти з кольором та фактурою, а не про стандартні поєднання. Контрастні відтінки та цікаві матеріали дозволяють створювати динамічні та стильні аутфіти, які підкреслюють індивідуальність і впевненість у собі.

Саме такі поєднання можна легко адаптувати під власний гардероб, додавши кілька сміливих деталей, що оживлять будь-який образ.

Тренд сезону: контрастні кольори + різні фактури = стильні весняні аутфіти, які запам’ятовуються.

Тіна Кароль показала, що навіть класичні елементи гардеробу можна перетворити на ефектний "лук" за допомогою сміливих колірних рішень і правильно підібраних матеріалів.