Тина Кароль показала смелое сочетание цветов: повторите ее образ весной 2026

Тина Кароль показала смелое сочетание цветов, которое легко повторить, сочетая яркий фиолетовый с теплым оранжевым. Ее образ - баланс ретро-эстетики и современной фактурности, который вдохновляет на эксперименты с гардеробом этой весной.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Главные акценты образа Тины Кароль

Цветовая палитра

Тина делает ставку на контраст фиолетового и оранжевого, который выглядит свежо, энергично и обещает стать настоящим хитом весны 2026 года.

Такой выбор цветов сразу привлекает внимание, создает позитивную атмосферу и добавляет образу динамики.

Юбка миди "под питона"

Центральным элементом аутфита стала юбка длины миди с эффектом змеиного принта. Теплый горчично-оранжевый оттенок и глянцевая фактура экокожи добавляют образу роскоши и делают его более выразительным.

Юбка с высокой посадкой визуально удлиняет ноги и создает женственный силуэт, который идеально подходит для весенних образов.

Вязаная футболка поло

Чтобы уравновесить акцентный низ, певица выбрала лаконичную вязаную футболку поло нежно-фиолетового цвета. Полупрозрачная текстура вязки добавляет образу легкости и утонченности, не отвлекая от главного акцента - юбки.

Футболка из мягкой ткани гармонично контрастирует с грубой фактурой экокожи, создавая сбалансированный и стильный лук.

Советы

Стилисты советуют сочетать разные фактуры - грубую экокожу и мягкий трикотаж - даже в рамках монохромного или контрастного образа. Такое сочетание делает даже простые вещи более интересными и добавляет образу индивидуальности.

Не бойтесь экспериментировать с насыщенными цветами, даже если раньше вы отдавали предпочтение пастельным оттенкам: весна 2026 года будет смелой, яркой и эмоциональной.

Почему этот "лук" работает

Образ Тины Кароль показывает, что мода весны 2026 года - это про эксперименты с цветом и фактурой, а не про стандартные сочетания. Контрастные оттенки и интересные материалы позволяют создавать динамичные и стильные аутфиты, которые подчеркивают индивидуальность и уверенность в себе.

Именно такие сочетания можно легко адаптировать под собственный гардероб, добавив несколько смелых деталей, которые оживят любой образ.

Тренд сезона: контрастные цвета + разные фактуры = стильные весенние аутфиты, которые запоминаются.

Тина Кароль показала, что даже классические элементы гардероба можно превратить в эффектный "лук" с помощью смелых цветовых решений и правильно подобранных материалов.