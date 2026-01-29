UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Стильно і практично: Сумська показала трендове пальто з екошкіри

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Ольга Сумська поділилася у соцмережах стильним і водночас функціональним образом. Зірка показала трендове чорне пальто з екошкіри від українського бренду, головною особливістю якого є формат трансформера - одним рухом воно перетворюється на вкорочену куртку-"косуху".

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Яке пальто вибрала Сумська

Виріб виконаний у форматі трансформера: довга нижня частина легко відстібається, після чого пальто перетворюється на вкорочену куртку-"косуху".

Такий підхід дозволяє адаптувати образ під різні ситуації - від елегантних виходів до більш повсякденних і динамічних.

Ольга Сумська показала модне пальто (скриншот)

Пальто виконане у класичному чорному кольорі, який залишається беззаперечним трендом сезону. Подібні моделі з екошкіри також високо цінуються завдяки своїй універсальності, практичності та відповідності сучасним етичним і модним тенденціям.

Стильний образ від акторки (скриншот)

Окрему увагу привертають деталі крою. Пальто має характерні елементи байкерського стилю: масивну металеву фурнітуру, блискавки на рукавах, а також довгий пояс із пряжкою, який дозволяє регулювати об’єм на талії та формувати силует. Саме ці деталі додають образу зухвалості, не позбавляючи його елегантності.

Сумська задає тренди (скриншот)

Для стилізації Ольга Сумська обрала монохромний чорний комплект - костюм із широкими штанами, костюмним жилетом та піджаком. Таке поєднання підкреслило стриману розкіш образу та зробило акцент на самому пальті як ключовій модній деталі.

Монохром у чорному кольорі залишається одним із найсильніших прийомів для створення візуально стрункого й статусного силуету.

Сумська показала пальто з екошкіри на зиму (скриншот)

Сама акторка не приховувала захоплення обновкою. Вона подякувала дизайнерці бренду та назвала пальто фантастичною річчю, яка поєднує стиль, характер і зручність.

Образ Ольги Сумської став наочним прикладом того, як тренд на трансформери закріплюється у сучасній моді.

Функціональні речі, що можуть змінювати формат і настрій образу, дедалі частіше з’являються у колекціях українських брендів і знаходять відгук серед зірок та їхніх прихильників.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга СумськаТрендиМодні трендиСтиль життя