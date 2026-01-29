Софія Шамія показала найзатишніший тренд сезону, який замінить джинси

"Міс Україна 2023" та екс-учасниця "Холостяка-14" Софія Шамія підтримала один із найзатишніших трендів сезону, показавши, як трикотажний сет може замінити джинси у повсякденному гардеробі. Комфортний крій, стримана палітра та актуальні деталі перетворюють такий образ на універсальне рішення для міських буднів і відпочинку.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Від домашнього затишку до міських прогулянок
Ще не так давно в’язані костюми асоціювалися виключно з домашнім відпочинком, однак модні тенденції останніх сезонів суттєво змінили це уявлення.
Софія Шамія наочно демонструє, як носити трикотажний сет у форматі out and about - для кави в місті, прогулянок або неформальних зустрічей.
Секрет універсальності образу - у щільній в’язці з фактурним візерунком "коси" та продуманому крої.
Широкі штани й вільний кардиган на блискавці створюють розслаблений, але зібраний силует, який виглядає доречно у будь-якій невимушеній обстановці.
Додаткова багатошаровість у вигляді базової білої футболки освіжає аутфіт і робить його більш структурованим.
Деталі образу: ставка на трендові аксесуари
Образ Софії продуманий до дрібниць і доповнений аксесуарами, які цього року перебувають на піку популярності.
Одним із ключових елементів стала трикотажна пов’язка на голову - стильна альтернатива шапці. Вона не лише зігріває, а й дозволяє зберегти зачіску, залишаючи волосся розпущеним.
Не менш важливу роль відіграє взуття. Масивні кросівки у бежевих відтінках створюють контраст із м’яким трикотажем і додають образу динаміки.
Колірна гама сету - світло-сірий меланж - виглядає стримано та дорого, легко поєднується з іншими базовими відтінками й заслужено вважається "новим чорним" у трикотажі.
Як адаптувати образ під різні випадки
Трикотажний костюм легко трансформується залежно від настрою та події.
Для вечірньої зустрічі з друзями достатньо замінити кросівки на ботильони на підборах та заправити в них штани, а зверху накинути об’ємне пальто чи дублянку. Такий прийом миттєво робить образ більш міським і стильним.
Чому трикотажний сет - вигідна інвестиція
Трикотажні комплекти ідеально вписуються в концепцію effortless chic - шику без зусиль. Вони не потребують складних стилістичних рішень, забезпечують комфорт протягом усього дня та дозволяють виглядати актуально без перевантаження образу.
Саме тому подібний сет дедалі частіше з’являється у гардеробах модниць і стає одним із головних маст-хевів сезону.
