Шуба та спідниця з екошкіри: Оля Цибульська показала головні модні тренди 2026

Який "лук" вибрала співачка

Екохутро як модний акцент

Центральним елементом образу стала чорна шуба з екохутра під ламу. Довгий і густий ворс додає об’єму та створює відчуття розкоші, водночас залишаючись у межах актуальних етичних тенденцій.

Екохутро вже кілька сезонів поспіль не сходить з подіумів, а у 2026 році остаточно закріплюється як must-have зимового гардероба.

Чорний колір шуби виконує роль ідеального фону, на якому яскраві деталі виглядають ще виразніше. Такий верхній одяг не лише зігріває, а й автоматично робить образ статусним і драматичним.

Цибульська показала тренди 2026 (фото: instagram.com/cybulskaya)

Головний акцент - червона блуза

Під шубою Оля Цибульська приховала справжню стилістичну родзинку - напівпрозору блузу насиченого червоного кольору. Саме цей елемент задає настрій усьому образу та додає йому пристрасті.

Червоний традиційно вважається кольором сили, енергії та жіночності, а в нових колекціях дизайнерів він дедалі частіше з’являється саме у вечірніх і міських луках.

Окремої уваги заслуговує декоративна деталь - велика квітка на поясі. Такий аксесуар сьогодні є одним із найпомітніших мікротрендів. Квіткові елементи, особливо у форматі прикрас або оздоблення зони декольте, активно повертаються у моду, надаючи образам театральності та романтичного настрою.

Модний "лук" Цибульської (фото: instagram.com/cybulskaya)

Низ: баланс фактур і форм

Щоб урівноважити пухнастий верх і ніжну напівпрозору блузу, співачка обрала елегантну спідницю міді з чорної екошкіри. Вона додає образу структурованості та чітких ліній, створюючи стильний баланс між м’якими й жорсткими фактурами.

Довжина міді залишається однією з найактуальніших, адже вона універсальна та підходить для різних типів фігури. У поєднанні з екошкірою така спідниця виглядає сучасно і стримано, не відвертаючи увагу від головних акцентів.

Майстер-клас із поєднання трендів

Образ Олі Цибульської можна сміливо назвати майстер-класом із поєднання подіумних трендів у міському стилі. Гра фактур - екохутро, напівпрозорий матеріал і екошкіра - разом із глибоким червоним акцентом створюють цілісний і продуманий "лук".

Цибульська задає тренди (фото: instagram.com/cybulskaya)