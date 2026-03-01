Шкіряна косуха і кепі: як повторити "лук" Злати Огнєвіч, що виглядає на мільйон

Який "лук" вибрала Злата Огнєвіч

Верхній одяг

Центральним елементом образу стала масивна шкіряна куртка-"авіатор" глибокого коричневого кольору. Оверсайз-фасон підкреслює тендітність співачки, створюючи контраст із потужним силуетом верхнього одягу.

Потерта шкіра додає вінтажного характеру, а груба фактура робить образ не просто модним, а з характером - відчувається легка зухвалість та свобода стилю.

Саме такий верхній шар допомагає перетворити повсякденний образ на statement look, який привертає увагу на вулиці чи на світських заходах.

Базовий шар

Під курткою Злата обрала обтислий комбінезон шоколадного відтінку. Монохромна гама візуально подовжує фігуру і створює чистий силует, який виглядає стильно й дорого.

Важливий акцент - пояс на талії з масивною пряжкою, який розбиває монохром і додає структури, підкреслюючи жіночність і витончену лінію тіла. Легка текстура тканини з відблиском додає глибини образу та робить його більш динамічним у русі.

Аксесуари

Ключовий штрих у стилізації - кепі у тон до "шкірянки". Цей головний убір одразу додає образу артистичності і натякає на паризький шик, балансуючи байкерську грубу шкіру та ніжність жіночого силуету.

Доповненням стали тонке кольє-чокер із золотистим кулоном та мінімалістичні сережки, які пом’якшують фактуру шкіри і додають образу витонченості.

Загальна стилістична концепція

Образ Злати Огнєвіч - ідеальний приклад того, як поєднувати монохромність, ретро-натяки і сучасні тренди. Використання одного кольору різних текстур робить лук багатим, а ретро-елементи (оверсайз косуха, кепі) створюють відчуття унікальної стилістики.

Шоколадна палітра додає образу дорогоцінності та гармонії, а акценти на талії та аксесуарах роблять його завершеним і легко впізнаваним.

Як повторити образ Злати Огнєвіч

Для тих, хто хоче повторити стиль Огнєвіч, важливо пам’ятати: головне у монохромі - гра фактур і правильні пропорції. Оверсайз поєднують із облягаючим базовим шаром, аксесуари додають характеру і жіночності одночасно.

За допомогою різного взуття та аксесуарів такий "лук" можна адаптувати для міських прогулянок, вечірок і світських виходів, і він завжди виглядатиме стильно та дорого.