Секрет ідеального образу Барбір: жакет із акцентними плечима і брюки з розрізами

07:15 05.03.2026 Чт
2 хв
Що робить піджак телеведучої настільки ефектним і чому всі дивляться тільки на неї?
aimg Катерина Собкова
Людмила Барбір (колаж: РБК-Україна)

Телеведуча Людмила Барбір вразила стильним "луком". Вона обрала світло-сірий костюм із жакетом з акцентними плечима та брюками з розрізами, які подовжують силует і роблять образ ефектним на зірковій події.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Темний денім і клітинка: Людмила Барбір задала модний тренд на весну

Який "лук" вибрала телеведуча

Ключовою особливістю костюма став фасон, який поєднує строгість та жіночність одночасно.

Жакет: подовжений піджак з акцентними плечима і класичними лацканами. Металева застібка додає витонченості, а вільний крій створює відчуття легкості та комфорту.

Брюки: прямого крою з невеликими розрізами внизу, що дозволяють зробити акцент на взутті і візуально подовжують ноги. Такий крій одночасно сучасний і універсальний, підходить для різних типів фігури.

Взуття: чорні туфлі-човники з круглим носком створюють контраст із світлим костюмом і зберігають елегантність загального образу.

Людмила Барбір (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Акценти та б’юті-образ

Стилісти вирішили не перевантажувати образ зайвими деталями, підкресливши природну вроду телеведучої.

Зачіска: м’які хвилі з прямим проділом додають образу легкості та романтичності.

Прикраси: невеликі сережки-кільця гармоніюють із фурнітурою жакета і завершують образ без надмірного блиску.

Тло: світлий костюм на фоні розкішної червоної завіси та дзеркальних диско-куль виглядає особливо свіжо, а фотографія створює відчуття аристократичної елегантності.

Людмила Барбір (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Чому цей образ працює

Костюм Людмили Барбір ідеально ілюструє тенденції сучасної моди: акцент на плечах, вільний крій жакета і розрізи на штанях роблять класичний силует більш динамічним.

Монохромна палітра дозволяє експериментувати з аксесуарами і макіяжем, а базові елементи гардеробу залишаються універсальними для різних випадків - від ділових зустрічей до виходу на подіум або червону доріжку.

Цей образ показує, що класика і сучасність можуть співіснувати без компромісів, а уважність до деталей - від взуття до фурнітури - робить будь-який стиль завершеним і ефектним.

Барбір задає тренди (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

