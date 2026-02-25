Секрет елегантності Ольги Сумської: як зробити образ стильним за лічені хвилини

Українська акторка Ольга Сумська продемонструвала стильний образ із білим жакетом та хустиною з українським принтом. Цей "лук" легко зможе повторити кожна, щоб виглядати елегантно та сучасно.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Білий жакет
Основою образу став подовжений жакет молочного кольору з широкими лацканами. Класичний крій і світлий тон створюють елегантний фундамент для всього луку та дозволяють аксесуарам виглядати органічно.
Хустина з принтом, що імітує українську вишивку
Головним акцентом стала яскрава хустина, накинута на жакет. Принт у чорно-червоно-зеленій гамі відтворює традиційні квіткові мотиви української вишивки, додає образу характеру та національного колориту.
Базовий шар
Під жакетом - чорна водолазка, яка створює контраст і не відволікає увагу від хустини. Такий прийом дозволяє зберегти баланс між яскравим аксесуаром і стриманим силуетом.
Класичні штани
Чорні штани палацо подовжують силует і додають легкості образу. Вони гармонійно поєднуються з білим жакетом і яскравою хустиною, створюючи цілісний "лук".
Сумка
Невелика прямокутна сумка в чорно-білій гамі зі стьобаною фактурою та золотистим ланцюжком підкреслює елегантність та завершеність образу.
Взуття
Класичні чорні туфлі з гострим носком додають стриманості та витонченості.
Beauty-образ
Волосся розпущене з природним об’ємом, макіяж акцентує увагу на очах та доповнений теплою нюдовою помадою, що не відволікає від гардеробу та аксесуарів.
В інтерв’ю блогеру Ніколасу Кармі акторка розкрила вартість свого образу. Костюм коштує близько 10 тис. гривень, хустина - 1,5-2 тис. гривень. Штани шили індивідуально, щоб підійшли. Загальна вартість "луку" разом із кастомними деталями перевищує 13 тис. гривень.
Образ Ольги Сумської демонструє, як класичний базовий жакет можна перетворити на стильний і впізнаваний лук за допомогою аксесуарів із українським мотивом, підкреслюючи індивідуальність та елегантність.
