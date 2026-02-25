Секрет елегантності Ольги Сумської: як зробити образ стильним за лічені хвилини

Який "лук" вибрала акторка

Білий жакет

Основою образу став подовжений жакет молочного кольору з широкими лацканами. Класичний крій і світлий тон створюють елегантний фундамент для всього луку та дозволяють аксесуарам виглядати органічно.

Хустина з принтом, що імітує українську вишивку

Головним акцентом стала яскрава хустина, накинута на жакет. Принт у чорно-червоно-зеленій гамі відтворює традиційні квіткові мотиви української вишивки, додає образу характеру та національного колориту.

Базовий шар

Під жакетом - чорна водолазка, яка створює контраст і не відволікає увагу від хустини. Такий прийом дозволяє зберегти баланс між яскравим аксесуаром і стриманим силуетом.

Класичні штани

Чорні штани палацо подовжують силует і додають легкості образу. Вони гармонійно поєднуються з білим жакетом і яскравою хустиною, створюючи цілісний "лук".

Ольга Сумська показала стильний образ (фото: instagram.com/olgasumska)

Аксесуари та деталі

Сумка

Невелика прямокутна сумка в чорно-білій гамі зі стьобаною фактурою та золотистим ланцюжком підкреслює елегантність та завершеність образу.

Взуття

Класичні чорні туфлі з гострим носком додають стриманості та витонченості.

Beauty-образ

Волосся розпущене з природним об’ємом, макіяж акцентує увагу на очах та доповнений теплою нюдовою помадою, що не відволікає від гардеробу та аксесуарів.

Ольга Сумська з молодшою донькою Ганною (фото: instagram.com/olgasumska)

Скільки коштує "лук" Сумської

В інтерв’ю блогеру Ніколасу Кармі акторка розкрила вартість свого образу. Костюм коштує близько 10 тис. гривень, хустина - 1,5-2 тис. гривень. Штани шили індивідуально, щоб підійшли. Загальна вартість "луку" разом із кастомними деталями перевищує 13 тис. гривень.

Образ Ольги Сумської демонструє, як класичний базовий жакет можна перетворити на стильний і впізнаваний лук за допомогою аксесуарів із українським мотивом, підкреслюючи індивідуальність та елегантність.