Об’ємна шуба і Moon Boot: блогерка Парфільєва показала тренди зими 2026

Який "лук" вибрала блогерка

Головний акцент - об’ємна екошуба

Центральним елементом образу стала масивна шуба з екохутра з довгим ворсом у глибокому відтінку "гіркий шоколад". Саме такі фактурні речі сьогодні вважаються ключовими для стилю Mob Wife, який робить ставку на помітні силуети та ефектні текстури.

Тетяна Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Екохутро виглядає максимально об’ємно і створює контраст із тендітною фігурою Тані Парфільєвої, підкреслюючи гру пропорцій.

Темно-коричневий колір, який дедалі частіше називають новим чорним, додає образу м’якості та візуальної дорожнечі, особливо у зимових аутфітах.

На відміну від класичного чорного, цей відтінок виглядає теплішим і більш універсальним для денних виходів.

Парфільєва показала модний образ (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Базовий шар та аксесуари

Щоб не перевантажувати образ, блогерка зробила ставку на лаконічний базовий одяг.

Під шубою - світлий джемпер молочного відтінку, який освіжає загальну палітру, та обтислі чорні легінси. Така комбінація врівноважує об’ємний верх і робить силует більш зібраним.

Таня Парфільєва показала трендову шубу (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Серед аксесуарів - чорна пов’язка на голову, яка не лише захищає від холоду, а й додає ретро-нотку. Цей аксесуар уже кілька сезонів поспіль залишається одним із наймодніших у зимовому гардеробі.

Темні сонцезахисні окуляри в масивній оправі завершують образ у стилі incognito, що є характерною деталлю естетики Mob Wife.

Окремої уваги заслуговує сумка. Маленька світла модель у форматі багета створює контрастний акцент і перегукується з кольором джемпера, додаючи образу завершеності.

Парфільєва в трендовій екошубі (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Взуття - культові Moon Boot

Для прогулянки засніженою місцевістю Таня Парфільєва обрала Moon Boot у чорно-білій гамі. Це взуття давно вийшло за межі гірськолижного спорядження та стало частиною високої моди.

Moon Boot не лише практичні для зимових умов, а й ідеально вписуються в стиль après-ski, який залишається актуальним у міських і курортних образах.

Парфільєва показала модний образ (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Чому цей образ виглядає стильно

"Лук" побудований на поєднанні монохромної палітри з контрастними світлими елементами та грою фактур.

Об’ємна шуба, лаконічна база й функціональне взуття створюють образ, який виглядає водночас розслаблено й продумано.

Це приклад того, як трендові естетики 2026 року можна адаптувати до реального життя, не жертвуючи комфортом і практичністю.

Блогерка Таня Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)