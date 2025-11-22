ua en ru
Тренд сезону: блогерка Парфільєва показала стильне поєднання сірого і чорного

Субота 22 листопада 2025 14:15
Тренд сезону: блогерка Парфільєва показала стильне поєднання сірого і чорного Блогерка Таня Парфільєва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська блогерка і засновниця бренду Cher'17 Тетяна Парфільєва показала новий осінній образ, у якому поєднала сірий монохром з глибоким чорним.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" вибрала блогерка

Пальто

Основою стильного ансамблю стало об'ємне довге пальто з вовни в клітинку. Ця річ не просто базова, а втілює один з ключових трендів осені - повернення до класичних, якісних фактур і мінімалістичних силуетів.

Вільний крій оверсайз надає образу сучасної недбалості, а довжина міді гарантує максимальний комфорт і тепло, що є пріоритетом в умовах осінньо-зимового сезону 2025.

Сірий колір, як зазначають стилісти, є новою "чорною" базою, яка ідеально комбінується з будь-якими акцентами.

Тренд сезону: блогерка Парфільєва показала стильне поєднання сірого і чорногоБлогерка Таня Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Спідниця-плісе

Під пальто блогерка обрала коротку спідницю того ж графітового відтінку. Це створює ефект монохрому, візуально подовжуючи силует.

Коротка довжина спідниці, збалансована довжиною пальта, демонструє актуальну гру пропорцій - об'ємний верх і мініатюрний низ.

Светр

Цікавим акцентом, що додає образу грайливості та індивідуальності, є светр із принтом іграшкового ведмедика.

Цей елемент вносить нотку іронії до класичного "луку" і підтверджує, що сучасна мода допускає поєднання люксових і грайливих елементів.

Аналогічний принт використаний і в одязі сина блогерки - він формує популярний family look.

Тренд сезону: блогерка Парфільєва показала стильне поєднання сірого і чорногоПарфільєва з сином (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Total Black Accessories

Весь образ побудований на глибокому чорному кольорі в деталях. Жіночність і сміливість підкреслюють щільні чорні колготки, які є невід'ємним елементом трендових осінніх луків з мініспідницями.

Лофери на масивній підошві

На ногах - шкіряні лофери або черевики на масивній, "тракторній" підошві. Це один з головних хітів сезону, що забезпечує зручність і надає образу легкої брутальності, створюючи ідеальний контраст з класичним пальтом і елегантною сумкою.

Сумка

Як головний аксесуар Парфільєва вибрала класичну структуровану чорну сумку відомого бренду.

Чіткі лінії та лаконічний дизайн сумки врівноважують об'єм пальта. Це - інвестиційний аксесуар, що підкреслює статус і вишуканий смак, надаючи образу нотку класичного люксу. Металева фурнітура слугує єдиним яскравим акцентом.

Тренд сезону: блогерка Парфільєва показала стильне поєднання сірого і чорногоБлогерка задає тренди (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Стиль

Образ Тетяни Парфільєвої - це майстер-клас зі стилізації трендів осені 2025, які пропагують практичність, якість матеріалів і "тиху розкіш" (Quiet Luxury).

  • Актуальність: сірий графітовий монохром і масивне взуття - головні тренди.
  • Баланс: вдале поєднання класики (пальто) і стрітстайлу (світшот і лофери).
  • Персоналізація: наявність мультшного принта та Family Look надають унікальності.

Тренд сезону: блогерка Парфільєва показала стильне поєднання сірого і чорногоТетяна Парфільєва показала модний лук на осінь (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

