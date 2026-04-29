Названо найбажаніші бренди світу: хто став фаворитом покупців

З'явився рейтинг найбажаніших брендів за I квартал 2026 року. Окремі модні будинки втратили позиції, тоді як інші піднялися або вперше увійшли до списку.

Як повідомляє РБК-Україна , відповідний рейтинг опублікувала платформа Lyst в Instagram .

Що відомо про рейтинг Lyst

Щоквартальний рейтинг формується на основі користувацього попиту 160 мільйонів покупців, які використовують платформу та загального онлайн-інтересу до брендів через соцмережі, медіа, пошукові запити, зокрема на базі штучного інтелекту.

Бренди аналізуються за трьома ключовими показниками - бажаність (Desire), попит (Demand) і впізнаваність (Discovery). При цьому враховується актуальність трендів та органічний попит. Активність, спричинена знижками або негативною увагою до уваги не береться.

Хто очолив список найбажаніших брендів

За підсумками кварталу "найгарячішим" брендом названо Chanel. Він також увійшов до топ-20 як новий учасник рейтингу.

Друге місце посів Saint Laurent, який знизився на одну позицію. Третім став ще один новачок - Dior.

Бренд Miu Miu опустився до четвертого місця, а Gucci піднявся одразу на чотири позиції - до п'ятого місця.

Chanel очолив рейтинг найбажаніших брендів (фото: instagram.com/lyst)

Бренди Ralph Lauren, Prada та Coach втратили по дві позиції та розмістилися на шостому, сьомому та восьмому місцях відповідно.

Бренд COS (H&M) опинився на дев'ятому місцю, втративши лідерство на сім сходинок. Burberry знизився на одну позицію, замкнувши десятку лідерів.

Також до рейтингу потрапили The Row (бренд сестер Олсен), Versace, Moncler, Chloé, Fendi, Celine та інші.

Найбажаніші модні бренди (фото: instagram.com/lyst)