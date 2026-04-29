Названы самые желанные бренды мира: кто стал фаворитом покупателей

21:19 29.04.2026 Ср
2 мин
Среди лидеров оказался модный дом, который рекламируют Педро Паскаль, Николь Кидман и другие звезды
aimg Сюзанна Аль Мариди
Самые желанные бренды мира (фото: Freepik)

Появился рейтинг самых желанных брендов за I квартал 2026 года. Отдельные модные дома потеряли позиции, тогда как другие поднялись или впервые вошли в список.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующий рейтинг опубликовала платформа Lyst в Instagram.

Больше интересного: Катя Осадчая показала главный тренд весны 2026 года

Что известно о рейтинге Lyst

Ежеквартальный рейтинг формируется на основе пользовательского спроса 160 миллионов покупателей, которые используют платформу и общего онлайн-интереса к брендам через соцсети, медиа, поисковые запросы, в частности на базе искусственного интеллекта.

Бренды анализируются по трем ключевым показателям - желательность (Desire), спрос (Demand) и узнаваемость (Discovery). При этом учитывается актуальность трендов и органический спрос. Активность, вызванная скидками или негативным вниманием во внимание не берется.

Кто возглавил список самых желанных брендов

По итогам квартала самым "горячим" брендом назван Chanel. Он также вошел в топ-20 как новый участник рейтинга.

Второе место занял Saint Laurent, который снизился на одну позицию. Третьим стал еще один новичок - Dior.

Бренд Miu Miu опустился до четвертого места, а Gucci поднялся сразу на четыре позиции - до пятого места.

Названы самые желанные бренды мира: кто стал фаворитом покупателей Chanel возглавил рейтинг самых желанных брендов (фото: instagram.com/lyst)

Бренды Ralph Lauren, Prada и Coach потеряли по две позиции и разместились на шестом, седьмом и восьмом местах соответственно.

Бренд COS (H&M) оказался на девятом месте, потеряв лидерство на семь ступенек. Burberry снизился на одну позицию, замкнув десятку лидеров.

Также в рейтинг попали The Row (бренд сестер Олсен), Versace, Moncler, Chloé, Fendi, Celine и другие.

Названы самые желанные бренды мира: кто стал фаворитом покупателей Самые желанные модные бренды (фото: instagram.com/lyst)

Еще больше интересного:

Какие вещи будут на пике популярности летом 2026 года

Как выглядят самые стильные брюки на весну и лето

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО