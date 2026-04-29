Названы самые желанные бренды мира: кто стал фаворитом покупателей
Появился рейтинг самых желанных брендов за I квартал 2026 года. Отдельные модные дома потеряли позиции, тогда как другие поднялись или впервые вошли в список.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующий рейтинг опубликовала платформа Lyst в Instagram.
Что известно о рейтинге Lyst
Ежеквартальный рейтинг формируется на основе пользовательского спроса 160 миллионов покупателей, которые используют платформу и общего онлайн-интереса к брендам через соцсети, медиа, поисковые запросы, в частности на базе искусственного интеллекта.
Бренды анализируются по трем ключевым показателям - желательность (Desire), спрос (Demand) и узнаваемость (Discovery). При этом учитывается актуальность трендов и органический спрос. Активность, вызванная скидками или негативным вниманием во внимание не берется.
Кто возглавил список самых желанных брендов
По итогам квартала самым "горячим" брендом назван Chanel. Он также вошел в топ-20 как новый участник рейтинга.
Второе место занял Saint Laurent, который снизился на одну позицию. Третьим стал еще один новичок - Dior.
Бренд Miu Miu опустился до четвертого места, а Gucci поднялся сразу на четыре позиции - до пятого места.
Chanel возглавил рейтинг самых желанных брендов (фото: instagram.com/lyst)
Бренды Ralph Lauren, Prada и Coach потеряли по две позиции и разместились на шестом, седьмом и восьмом местах соответственно.
Бренд COS (H&M) оказался на девятом месте, потеряв лидерство на семь ступенек. Burberry снизился на одну позицию, замкнув десятку лидеров.
Также в рейтинг попали The Row (бренд сестер Олсен), Versace, Moncler, Chloé, Fendi, Celine и другие.
Самые желанные модные бренды (фото: instagram.com/lyst)