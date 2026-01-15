Наталка Денисенко у монохромному образі: комфортний "лук" на кожен день

Українська акторка Наталка Денисенко продемонструвала стильний та водночас простий образ у світлих тонах, який підійде для повсякденного гардероба. Її аутфіт - приклад того, як працюють базові правила візуальної корекції фігури та правильно підібрані пропорції одягу.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Акторка обрала монохромний білий ансамбль, що візуально витягує силует і робить його більш гармонійним. Такий підхід добре працює для тих, хто хоче виглядати стрункіше та трохи вище без складних модних прийомів.
Цей лук максимально універсальний і складається з базових речей.
Наталка Денисенко демонструє, що, щоб виглядати ефектно, не обов’язково обирати складні фасони. Достатньо правильно комбінувати колір та пропорції, приділяти увагу вертикальним лініям та деталям у портретній зоні.
Цей підхід робить образ сучасним, комфортним і водночас стильним, доводячи, що базовий гардероб може бути універсальним і практичним.
