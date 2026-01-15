RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Наталка Денисенко в монохромном образе: комфортный "лук" на каждый день

Наталка Денисенко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Наталка Денисенко продемонстрировала стильный и одновременно простой образ в светлых тонах, который подойдет для повседневного гардероба. Ее аутфит - пример того, как работают базовые правила визуальной коррекции фигуры и правильно подобранные пропорции одежды.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Денисенко

Актриса выбрала монохромный белый ансамбль, который визуально вытягивает силуэт и делает его более гармоничным. Такой подход хорошо работает для тех, кто хочет выглядеть стройнее и немного выше без сложных модных приемов.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Почему образ удачный

  • Монохром и вертикальные линии: Наталка надела полностью белый комплект, создав единый цветовой блок. Это правило работает как естественная вертикальная линия, которая визуально удлиняет тело.
  • Обувь в тон: белые кеды гармонично сочетаются с брюками, создавая непрерывную линию. Благодаря этому ноги выглядят длиннее, а общий силуэт - более пропорциональным.
  • Отсутствие крупных принтов: одежда актрисы полностью однотонная, без крупных узоров. Такой подход позволяет сохранить естественные пропорции и не "перегружает" фигуру, делая образ легким и элегантным.
  • Акцент в портретной зоне: лаконичный светлый джемпер акцентирует внимание на лице и ухоженных волосах. Благодаря этому взгляд не "скользит вниз", и образ выглядит целостным и гармоничным.

Денисенко показала образ, который сможет повторить каждая (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Как повторить образ Наталки Денисенко

Этот лук максимально универсальный и состоит из базовых вещей.

  • Верх: светлый джемпер или свитшот свободного кроя.
  • Низ: прямые брюки или джинсы в тон верха.
  • Обувь: удобные белые кеды или кроссовки.

Денисенко задает тренды (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Минимализм как ключ к стилю

Наталка Денисенко демонстрирует, что, чтобы выглядеть эффектно, не обязательно выбирать сложные фасоны. Достаточно правильно комбинировать цвет и пропорции, уделять внимание вертикальным линиям и деталям в портретной зоне.

Этот подход делает образ современным, комфортным и одновременно стильным, доказывая, что базовый гардероб может быть универсальным и практичным.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные трендыСтиль жизниТренды