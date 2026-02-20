Маша Єфросиніна у теракотовому костюмі: образ, що додає впевненості будь-якій жінці

Жакет oversize - актуальний силует

Основою образу став подовжений однобортний жакет вільного крою. Oversize-модель м’яко лягає по фігурі, не перевантажуючи силует, і створює трендовий ефект невимушеності.

Такий фасон додає впевненості та підкреслює сучасний підхід до класики: строгі лінії поєднуються з комфортом і свободою рухів.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Широкі брюки зі стрілками - ставка на пропорції

Класичні широкі брюки зі стрілками та високою посадкою візуально подовжують ноги та формують чіткі пропорції. Висока талія додає образу зібраності, а стрілки - структурованості.

Цей крій уже кілька сезонів залишається в тренді, адже дозволяє виглядати елегантно без зайвої строгості. У поєднанні з подовженим жакетом брюки створюють гармонійний, витягнутий силует.

Колір

Теракотовий (або цегляний) колір став головним акцентом аутфіту. Глибокий, теплий відтінок виглядає благородно та водночас не надто формально, що дозволяє легко адаптувати костюм як для офісу, так і для неформальних заходів.

Єфросиніна показала, як носити костюм (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Чорна сорочка - глибина і контраст

Під костюм Єфросиніна обрала лаконічну чорну сорочку. Саме вона додає образу глибини та контрастності, роблячи теракотовий відтінок ще більш виразним.

Чорний колір у базі - безпрограшне рішення, яке підкреслює елегантність і додає нотку стриманої драматичності.

Жіночність через деталі

Об’ємні м’які локони стали завершальним штрихом аутфіту. Така зачіска пом’якшує строгий, майже чоловічий силует костюма та додає образу легкості й жіночності.

Завдяки цьому баланс між силою і витонченістю виглядає максимально гармонійно.

Як носити костюм стильно (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Чому цей образ додає впевненості будь-якій жінці

Теракотовий костюм Маші Єфросиніної - це більше, ніж просто модна річ. Поєднання насиченого відтінку та продуманого крою створює відчуття гармонії та балансу, підкреслюючи переваги фігури і приховуючи недоліки.

Подовжений жакет oversize м’яко окреслює силует, не обмежуючи рухів, а класичні брюки зі стрілками і високою посадкою візуально подовжують ноги, роблячи образ витонченим.

Лаконічна чорна сорочка під костюмом додає контрасту, а об’ємні локони знімають суворість чоловічого крою, роблячи образ жіночним і легким.

Кожна деталь працює на створення впевненості: кольори підкреслюють енергію та життєрадісність, крій - дисципліну і структуру, а аксесуари та зачіска - індивідуальність.

Цей образ легко адаптувати під робочі зустрічі, світські події або вечірні виходи, гарантуючи, що жінка відчуває себе стильною та впевненою одночасно.

Єфросиніна вразила елегантним образом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)