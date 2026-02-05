Як виглядає трендовий аксесуар цієї зими: образи Єфросиніної та Ірочки з "Холостяка"

Хутряна манішка стає головним модним трендом зими 2026. Маша Єфросиніна та Ірина Пономаренко показали, як один аксесуар здатен миттєво перетворити будь-який образ, додаючи тепла, елегантності та стильного акценту.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Маша обрала манішку з густого темного хутра з високим коміром-стійкою, яка стала ключовою деталлю її образу.
Телеведуча поєднує екохутро з повсякденними речами - сірим лонгслівом та широкими джинсами-палаццо, створюючи стильний контраст між елегантністю та комфортом.
Щоб додати структури вільному силуету, Маша використовує тонкий шкіряний ремінь поверх манішки, що підкреслює талію і надає образу завершеності.
Додатковий акцент - кепка, яка робить "лук" більш сучасним та спортивним.
Цей приклад показує, як можна поєднувати розкішний аксесуар із базовими речами, створюючи при цьому образ, який виглядає дорого, але водночас невимушено.
Фіналістка шоу "Холостяк" Ірина Пономаренко вибрала інший підхід - класичний та стриманий міський "лук".
Вона одягла трендову манішку під шкіряну куртку оверсайз, що створює цікаву гру фактур: гладка шкіра контрастує з пухнастим хутром, додаючи образу глибини та візуальної насиченості.
Колірна гама образу витримана у темних тонах, що робить "лук" монохромним і візуально дорогим.
Яскравий акцент додає сумка глибокого винного кольору, яка гармонійно поєднується з коричневим відтінком хутра, роблячи образ більш завершеним та витонченим.
Цей аксесуар стає must-have зимового сезону 2026, демонструючи, що комфорт і стиль можуть іти разом. Хутряна манішка дозволяє гратися з текстурами, кольорами та силуетами, надаючи кожному образу особливого шарму та індивідуальності.
