Як повторити стиль онучки Ротару: цей жакет миттєво змінює "лук"
Онучка легендарної співачки Софії Ротару, модель Софія Євдокименко, показала трендовий жакет весни 2026 у наполеонівському стилі. Декоративні застібки та відтінок роблять образ елегантним.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Наполеонівський стиль у сучасному гардеробі
Софія обрала жакет у молочному відтінку з характерним коміром-стійкою та чітким лаконічним кроєм.
Цей крій підкреслює плечі та додає силуету аристократичності, нагадуючи військові мундіри минулих епох, що стали модним трендом у сезоні весна-2026.
Особливу увагу привертають масивні декоративні застібки з темного бісеру або каміння, які служать акцентом та відразу перетворюють базовий образ на стильний statement.
Такий декор робить жакет універсальним для вечірніх виходів і денних прогулянок, додаючи образу благородної строгості.
Онучка Ротару (скриншот)
Стилізація від моделі
Складний верхній одяг Софія вдало збалансувала базовими речами: під жакет вона одягла класичну чорну водолазку та доповнила образ витонченим сріблястим ланцюжком із підвіскою, а також базовими синіми джинсами.
Завдяки цьому увага залишилася на деталях жакета, а силует виглядає сучасно та гармонійно.
Beauty-образ моделі відзначається природністю: розпущене волосся з легким об’ємом і стриманий макіяж у теплих персикових тонах підкреслили аристократичну зовнішність Софії, не перевантажуючи загальний вигляд.
Онука Софії Ротару задає тренди (скриншот)
Чим доповнити образ, як у Софії
- Нижній шар: класична водолазка або базова футболка пастельних тонів - для акценту на жакеті.
- Аксесуари: мінімалістичні ланцюжки, невеликі сережки або браслети з металевим блиском, що підкреслюють декоративні застібки.
- Штани чи спідниці: вузькі брюки чорного або темно-синього кольору, спідниці-олівці або міні зі стриманими принтами.
- Взуття: класичні лодочки або чоботи-козаки, які додають силуету елегантності.
- Сумки: невелика сумка або клатч у нейтральних відтінках, щоб не відволікати увагу від жакета.
Інвестиція у гардероб
Такий жакет - універсальна інвестиція у весняний гардероб. Він виглядає одночасно суворо та жіночно, дозволяючи створювати як повсякденні, так і урочисті образи.
Стилісти відзначають, що подібні речі з чітким кроєм та акцентним декором залишаються актуальними протягом кількох сезонів, тому можуть служити базою для багатьох "луків".
Онучка Ротару показала тренд весни 2026 (скриншот)
