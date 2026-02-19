ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як повторити стиль онучки Ротару: цей жакет миттєво змінює "лук"

Четвер 19 лютого 2026 20:04
UA EN RU
Як повторити стиль онучки Ротару: цей жакет миттєво змінює "лук" Онука Ротару Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Катерина Собкова

Онучка легендарної співачки Софії Ротару, модель Софія Євдокименко, показала трендовий жакет весни 2026 у наполеонівському стилі. Декоративні застібки та відтінок роблять образ елегантним.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Три кольори, які миттєво зроблять будь-який образ розкішним

Наполеонівський стиль у сучасному гардеробі

Софія обрала жакет у молочному відтінку з характерним коміром-стійкою та чітким лаконічним кроєм.

Цей крій підкреслює плечі та додає силуету аристократичності, нагадуючи військові мундіри минулих епох, що стали модним трендом у сезоні весна-2026.

Особливу увагу привертають масивні декоративні застібки з темного бісеру або каміння, які служать акцентом та відразу перетворюють базовий образ на стильний statement.

Такий декор робить жакет універсальним для вечірніх виходів і денних прогулянок, додаючи образу благородної строгості.

Як повторити стиль онучки Ротару: цей жакет миттєво змінює &quot;лук&quot;Онучка Ротару (скриншот)

Стилізація від моделі

Складний верхній одяг Софія вдало збалансувала базовими речами: під жакет вона одягла класичну чорну водолазку та доповнила образ витонченим сріблястим ланцюжком із підвіскою, а також базовими синіми джинсами.

Завдяки цьому увага залишилася на деталях жакета, а силует виглядає сучасно та гармонійно.

Beauty-образ моделі відзначається природністю: розпущене волосся з легким об’ємом і стриманий макіяж у теплих персикових тонах підкреслили аристократичну зовнішність Софії, не перевантажуючи загальний вигляд.

Як повторити стиль онучки Ротару: цей жакет миттєво змінює &quot;лук&quot;Онука Софії Ротару задає тренди (скриншот)

Чим доповнити образ, як у Софії

  • Нижній шар: класична водолазка або базова футболка пастельних тонів - для акценту на жакеті.
  • Аксесуари: мінімалістичні ланцюжки, невеликі сережки або браслети з металевим блиском, що підкреслюють декоративні застібки.
  • Штани чи спідниці: вузькі брюки чорного або темно-синього кольору, спідниці-олівці або міні зі стриманими принтами.
  • Взуття: класичні лодочки або чоботи-козаки, які додають силуету елегантності.
  • Сумки: невелика сумка або клатч у нейтральних відтінках, щоб не відволікати увагу від жакета.

Інвестиція у гардероб

Такий жакет - універсальна інвестиція у весняний гардероб. Він виглядає одночасно суворо та жіночно, дозволяючи створювати як повсякденні, так і урочисті образи.

Стилісти відзначають, що подібні речі з чітким кроєм та акцентним декором залишаються актуальними протягом кількох сезонів, тому можуть служити базою для багатьох "луків".

Як повторити стиль онучки Ротару: цей жакет миттєво змінює &quot;лук&quot;Онучка Ротару показала тренд весни 2026 (скриншот)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Трамп зізнався, що помилявся щодо завершення війни в Україні
Трамп зізнався, що помилявся щодо завершення війни в Україні
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"