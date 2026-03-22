FIЇNKA показала модний chunky-кардиган: як носити, щоб виглядати стрункою

Співачка FIЇNKA показала chunky-кардиган на весну 2026 і продемонструвала, як носити об’ємну в’язку так, щоб фігура виглядала стрункою та пропорційною.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Кардиган грубої в’язки - примхлива річ, яка потребує балансу силуету. FIЇNKA показала три основні прийоми, які роблять образ з таким кардиганом стильним та не псують фігуру.
Контраст фактур (шкіра + вовна)
FIЇNKA поєднала м’який, пухнастий кардиган із мінісукнею з екошкіри глибокого оливкового кольору. Груба шкіра "збирає" силует, запобігаючи безформності, яку може створити об’ємна в’язка. Такий контраст не лише структурує образ, а й додає сучасного шику.
Відкриті ноги та акцентне взуття
Об’ємний верх варто врівноважувати відкритими або вузькими частинами тіла. FIЇNKA обрала високі чорні чоботи-ботфорти з відкритим носком, які візуально подовжують ноги та створюють вертикальну лінію, що робить фігуру стрункішою.
Етнічні деталі як вертикальний акцент
Масивне намисто з силянок і коралів у кілька рядів відволікає увагу від об’ємних рукавів і спрямовує погляд вертикально. Такий прийом візуально додає зросту та елегантності, а також робить образ більш гармонійним.
Колірна гама: поєднання молочного кардигана з насиченим оливковим кольором - один із трендових контрастів 2026 року.
Акценти: різнокольорові в’язані квіти та китиці на рукавах додають грайливості та індивідуальності, що є візитівкою стилю FIЇNKA.