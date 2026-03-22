FIЇNKA показала модный chunky-кардиган: как носить, чтобы выглядеть стройной

13:30 22.03.2026 Вс
2 мин
Объемная вязка не обязательно делает силуэт массивным. Как носить chunky-кардиган стильно и выгодно для фигуры?
Катерина Собкова
FIЇNKA (коллаж: РБК-Украина)

Певица FIЇNKA показала chunky-кардиган на весну 2026 и продемонстрировала, как носить объемную вязку так, чтобы фигура выглядела стройной и пропорциональной.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала певица

Кардиган крупной вязки - капризная вещь, которая требует баланса силуэта. FIЇNKA показала три основных приема, которые делают образ с таким кардиганом стильным и не портят фигуру.

Контраст фактур (кожа + шерсть)

FIЇNKA соединила мягкий, пушистый кардиган с мини-платьем из экокожи глубокого оливкового цвета. Грубая кожа "собирает" силуэт, предотвращая бесформенность, которую может создать объемная вязка. Такой контраст не только структурирует образ, но и добавляет современного шика.

Открытые ноги и акцентная обувь

Объемный верх стоит уравновешивать открытыми или узкими частями тела. FIЇNKA выбрала высокие черные сапоги-ботфорты с открытым носком, которые визуально удлиняют ноги и создают вертикальную линию, что делает фигуру стройнее.

Этнические детали как вертикальный акцент

Массивное ожерелье из силянок и кораллов в несколько рядов отвлекает внимание от объемных рукавов и направляет взгляд вертикально. Такой прием визуально добавляет роста и элегантности, а также делает образ более гармоничным.

FIЇNKA (фото: пресс-служба)

Детали образа

Цветовая гамма: сочетание молочного кардигана с насыщенным оливковым цветом - один из трендовых контрастов 2026 года.

Акценты: разноцветные вязаные цветы и кисточки на рукавах добавляют игривости и индивидуальности, что является визитной карточкой стиля FIЇNKA.

FIЇNKA показала модный лук (фото: пресс-служба)

С чем еще носить такой кардиган

  • Узкие брюки или леггинсы: балансируют объем верха и подчеркивают силуэт
  • Мини-юбки или шорты: особенно из фактуры экокожи или денима
  • Обувь на каблуке или платформе: помогает вытянуть силуэт и добавить легкости
  • Трикотажные платья-футляры: сочетание грубой вязки и тонкого трикотажа создает игривый контраст фактур.

FIЇNKA (фото: пресс-служба)

С чем нельзя носить такой кардиган

  • Объемные брюки или wide-leg джинсы: это делает образ слишком громоздким
  • Пальто или куртки: двойной объем "съедает" фигуру
  • Сложные принты сверху: визуально путают силуэт и отвлекают от фактурной красоты кардигана
  • Массивная обувь без каблука: размывает вертикаль и делает ноги короче.

FIЇNKA задает тренды (фото: пресс-служба)

