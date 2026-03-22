FIЇNKA показала модный chunky-кардиган: как носить, чтобы выглядеть стройной

Певица FIЇNKA показала chunky-кардиган на весну 2026 и продемонстрировала, как носить объемную вязку так, чтобы фигура выглядела стройной и пропорциональной.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Кардиган крупной вязки - капризная вещь, которая требует баланса силуэта. FIЇNKA показала три основных приема, которые делают образ с таким кардиганом стильным и не портят фигуру.
Контраст фактур (кожа + шерсть)
FIЇNKA соединила мягкий, пушистый кардиган с мини-платьем из экокожи глубокого оливкового цвета. Грубая кожа "собирает" силуэт, предотвращая бесформенность, которую может создать объемная вязка. Такой контраст не только структурирует образ, но и добавляет современного шика.
Открытые ноги и акцентная обувь
Объемный верх стоит уравновешивать открытыми или узкими частями тела. FIЇNKA выбрала высокие черные сапоги-ботфорты с открытым носком, которые визуально удлиняют ноги и создают вертикальную линию, что делает фигуру стройнее.
Этнические детали как вертикальный акцент
Массивное ожерелье из силянок и кораллов в несколько рядов отвлекает внимание от объемных рукавов и направляет взгляд вертикально. Такой прием визуально добавляет роста и элегантности, а также делает образ более гармоничным.
Цветовая гамма: сочетание молочного кардигана с насыщенным оливковым цветом - один из трендовых контрастов 2026 года.
Акценты: разноцветные вязаные цветы и кисточки на рукавах добавляют игривости и индивидуальности, что является визитной карточкой стиля FIЇNKA.