Дешевше, ніж паска. Як я спекла крафін за рецептом з інтернету і що з цього вийшло

10:45 06.04.2026 Пн
4 хв
Як довго пекти крафін і скільки це коштує?
aimg Ірина Гамерська
Дешевше, ніж паска. Як я спекла крафін за рецептом з інтернету і що з цього вийшло Фото: крафін з маком (Ірина Гамерська)

Паска - не єдина випічка, яку можна приготувати на Великдень. Є кілька альтернатив, зокрема, популярні панеттоне та менш відомі - коломба, а також крафіни.

Як я пекла крафін за рецептом з інтернету та що з цього вийшло - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому крафін

Хоч я і люблю панеттоне, але пекти його ризикувати не стала. Взимку в мене вже була одна спроба, щоправда, невдала.

Річ у тім, що для панеттоне потрібна спеціальна мука з високим вмістом білку (Manitoba). Тісто з неї виходить надзвичайно липке і вручну гарно його замісити, щоб воно тягнулось мов гумка, у мене не вийшло. Я вже мовчу про те, як я обійшла всі магазини в пошуках тої Manitoba, а вже коли замовила в інтернеті, побачила її у найближчому супермаркеті.

З коломба теж не все так просто - чекати 12 годин, поки тісто підійде, я не готова. Тож, вирішила спекти крафін. Хоч подруга і заборонила мені щось готувати, щоб їй не доводилось вписувати "понаднормові" калорії у свій раціон. Добре, що Великдень раз на рік, так Марія?

Фото: крафіни (Ірина Гамерська)

Ціна питання

На інгредієнти для тіста я витратила 306 гривень. Це, до речі, вдвічі дешевше, ніж на паску. І ще 186 гривень пішло на начинку, ну і форми - 59,96 гривень за 4 штуки.

Інгредієнти на тісто:

  • дріжджі - 6,99 грн
  • молоко -58,49 грн
  • ванільний цукор - 2 49 грн
  • цукор (900 г) - 38,99 грн
  • яйця (10 штук) - 88,99 грн
  • борошно - 30,59 грн
  • масло - 79,99 грн

Начинка:

  • кориця мелена - 11,49 за 1 упаковку
  • цукрова пудра - 14,99
  • макова начинка - 60,99
  • журавлина - 99 грн за 250 г
  • цукрова пудра - 14,99 грн

Рецепт

Перший крок - опара

  • молоко - 200 мл
  • дріжджі (не сухі) - 25 г
  • цукор - 1 столова ложка
  • борошно - 1 столова ложка

Для приготування опари я трохи підігріла молоко, розтопила в ньому дріжджі, а потім додала цукор та борошно і добре перемішала. Ось і все, опара готова. Їй потрібно якийсь час постояти, щоб підійти. Десь хвилин 15.

Другий крок - тісто

  • яйця - 1 штука та 2 жовтка
  • цукор - 100 г
  • ванільний цукор - 10 г
  • масло - 80 г
  • борошно - 500 г

Поки опара настоювалась я взбила міксером яйця, цукор та ванільний цукор. Потім додала до цієї суміші вже готову опару (вона збільшилась в об’ємі десь втричі).

Далі в хід пішло масло. Оскільки я його купили лише сьогодні і часу танути в нього не було - я розтопила його на водяній бані. Все це добре перемішала та додала борошно. Після цього замішане тісто залишила підходити на 1,5 години.

Третій крок - начинка

Цей крок виявився найдовшим. Тут мені знадобилось ще 40 грамів масла - по 10 г на кожен крафін.

Фото: інгредієнти для крафіна (Ірина Гамерська)

Тож, коли тісто підійшло, я розділила його на чотири частини. Я вирішила робити крафін з різними начинками.

Перша - макова. Макову начинку я купила вже готову, її потрібно було лише залити кип’ятком і розмішати. Це я зробила ще поки чекала тісто.

Друга - журавлина. Сушену журавлину я теж заздалегідь залила гарячою водою, а коли вона вистигла - злила зайву рідину.

Третя - кориця. Тут все просто, взяла пригоршню меленої кориці та перемішала її з цукром.

Четверта - мікс кориці та журавлини.

Як я вже казала, тісто я розділила на чотири частини. Перший крафін буде маковий. І це моя помилка. Краще макову начинку залишити на останню порцію, якщо не хочете, щоб мак "просочився" у кожен крафін.

Щоб сформувати сам крафін потрібно зробити 7 кроків:

  1. розкатати тісто у формі прямокутника,
  2. змастити прямокутник маслом,
  3. рівномірно розкласти начинку,
  4. скрутити тісто в трубочку,
  5. розрізати трубочку навпіл по довжині, але не до кінця,
  6. скрутити кожен кінець у формі равлика,
  7. покласти одного равлика поверх іншого.

Вже сформовані крафіни я поклала у форми та почекавши ще 40 хвилин відправила в розігріту духовку: 180 градусів. Пекти +-40 хвилин.

Фото: крафіни (Ірина Гамерська)

Що по калоріям

Калорії мені допоміг підрахувати штучний інтелект. Тож, за розрахунками ШІ, після випікання має вийти 1,1 кг крафінів на 4 000 калорій. А ось калорійність кожного крафіну трохи відрізнятиметься. Це залежить від начинки:

  • з маком: приблизно 1050-1100 ккал.
  • з журавлиною: приблизно 980-1030 ккал.
  • з корицею та цукром: приблизно 950-1000 ккал.

А ось на 100 грамів в середньому 365-380 ккал. Не так вже і страшно. ШІ каже, щоб "відпрацювати" 100 г крафіна (380 ккал): потрібно близько 1 години 50 хвилин спокійної прогулянки або 50 хвилин інтенсивного силового тренування в залі.

