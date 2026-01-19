Денім, замша та куртка з хутряним коміром: зимовий "лук" Даші Трегубової

Акторка та ведуча Даша Трегубова показала стильний зимовий образ, в якому денім, замшеве взуття та куртка з хутряним коміром створюють ідеальну комбінацію. Цей "лук" поєднує практичність та елегантність і легко підходить як для прогулянок містом, так і для неформальних зустрічей.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Головний акцент "лука" - куртка з об’ємним хутряним коміром. Така деталь не лише додає образу статусності, а й візуально робить силует більш тендітним, створюючи гармонійний баланс між об’ємом і легкістю.
Базою образу стали темно-сині джинси індиго, без зайвих потертостей. Такий вибір - вдалий хід, адже глибокий синій колір робить образ більш "дорогим" і водночас подовжує лінію ніг.
Джинси чудово поєднуються з різними типами взуття, а в цьому випадку - з замшевими чоботами, які додають м’якої текстури та благородного контрасту матеріалів.
Гра фактур
Поєднання гладкого матеріалу куртки, пухнастого хутра, грубого деніму та ворсистої замші робить навіть стриманий монохромний образ цікавим для сприйняття.
Універсальність
Такий комплект підходить і для прогулянки містом, і для неформальної ділової зустрічі. Він водночас виглядає розслаблено та зібрано.
Колірна гама
Темно-синій джинс у поєднанні з натуральними відтінками куртки та взуття - класика, яка завжди виглядає стильно і ніколи не виходить з моди.
Якщо ви хочете відтворити такий лук, зверніть увагу на кілька порад.
Цей "лук" Даші Трегубової демонструє, як правильна комбінація матеріалів і кольорів може створити стильний та універсальний образ, який підходить для будь-якого зимового дня в місті.
Головний секрет - гра фактур і продумана простота аксесуарів, що дозволяє виглядати дорого і водночас невимушено.
