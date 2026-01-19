Денім, замша та куртка з хутряним коміром: зимовий "лук" Даші Трегубової

Який "лук" вибрала акторка

Головний акцент "лука" - куртка з об’ємним хутряним коміром. Така деталь не лише додає образу статусності, а й візуально робить силует більш тендітним, створюючи гармонійний баланс між об’ємом і легкістю.

Базою образу стали темно-сині джинси індиго, без зайвих потертостей. Такий вибір - вдалий хід, адже глибокий синій колір робить образ більш "дорогим" і водночас подовжує лінію ніг.

Джинси чудово поєднуються з різними типами взуття, а в цьому випадку - з замшевими чоботами, які додають м’якої текстури та благородного контрасту матеріалів.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Чому цей "лук" працює

Гра фактур

Поєднання гладкого матеріалу куртки, пухнастого хутра, грубого деніму та ворсистої замші робить навіть стриманий монохромний образ цікавим для сприйняття.

Універсальність

Такий комплект підходить і для прогулянки містом, і для неформальної ділової зустрічі. Він водночас виглядає розслаблено та зібрано.

Колірна гама

Темно-синій джинс у поєднанні з натуральними відтінками куртки та взуття - класика, яка завжди виглядає стильно і ніколи не виходить з моди.

Даша Трегубова задає тренди (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Як повторити стиль Даші Трегубової

Якщо ви хочете відтворити такий лук, зверніть увагу на кілька порад.

Фасон джинсів : вузькі джинси краще заправляти в чоботи, а прямі або кльош можна залишати зверху, щоб створити природну лінію, або зробити підвороти.

: вузькі джинси краще заправляти в чоботи, а прямі або кльош можна залишати зверху, щоб створити природну лінію, або зробити підвороти. Аксесуари : великий комір куртки сам по собі є акцентом, тому сумку або прикраси краще обирати лаконічні - маленька сумка чіткої форми буде достатньою.

: великий комір куртки сам по собі є акцентом, тому сумку або прикраси краще обирати лаконічні - маленька сумка чіткої форми буде достатньою. Догляд за замшею: замшеве взуття потребує захисту. Використовуйте водовідштовхувальний спрей, щоб зберегти гарний вигляд чобіт навіть у вологу погоду.

Трегубова показала модний образ на зиму (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Цей "лук" Даші Трегубової демонструє, як правильна комбінація матеріалів і кольорів може створити стильний та універсальний образ, який підходить для будь-якого зимового дня в місті.

Головний секрет - гра фактур і продумана простота аксесуарів, що дозволяє виглядати дорого і водночас невимушено.