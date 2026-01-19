Деним, замша и куртка с меховым воротником: зимний "лук" Даши Трегубовой

Актриса и ведущая Даша Трегубова показала стильный зимний образ, в котором деним, замшевая обувь и куртка с меховым воротником создают идеальную комбинацию. Этот "лук" сочетает практичность и элегантность и легко подходит как для прогулок по городу, так и для неформальных встреч.
Главный акцент "лука" - куртка с объемным меховым воротником. Такая деталь не только добавляет образу статусности, но и визуально делает силуэт более хрупким, создавая гармоничный баланс между объемом и легкостью.
Базой образа стали темно-синие джинсы индиго, без лишних потертостей. Такой выбор - удачный ход, ведь глубокий синий цвет делает образ более "дорогим" и одновременно удлиняет линию ног.
Джинсы прекрасно сочетаются с разными типами обуви, а в данном случае - с замшевыми сапогами, которые добавляют мягкой текстуры и благородного контраста материалов.
Игра фактур
Сочетание гладкого материала куртки, пушистого меха, грубого денима и ворсистой замши делает даже сдержанный монохромный образ интересным для восприятия.
Универсальность
Такой комплект подходит и для прогулки по городу, и для неформальной деловой встречи. Он одновременно выглядит расслабленно и собранно.
Цветовая гамма
Темно-синий джинс в сочетании с натуральными оттенками куртки и обуви - классика, которая всегда выглядит стильно и никогда не выходит из моды.
Если вы хотите воспроизвести такой лук, обратите внимание на несколько советов.
Этот "лук" Даши Трегубовой демонстрирует, как правильная комбинация материалов и цветов может создать стильный и универсальный образ, который подходит для любого зимнего дня в городе.
Главный секрет - игра фактур и продуманная простота аксессуаров, что позволяет выглядеть дорого и одновременно непринужденно.
