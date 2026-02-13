День закоханих 2026: фіналістка "Холостяка" вразила чорно-білим "луком"

Фіналістка романтичного реаліті "Холостяк" Анастасія Половинкіна продемонструвала ефектний образ до Дня закоханих 2026, зробивши ставку на вишуканий чорно-білий контраст. Замість традиційної ніжності вона обрала драматичний жакет і акцентні деталі, довівши, що святковий стиль може бути сміливим, елегантним і по-справжньому незабутнім.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Акцентний жакет

Ключовим елементом образу став об’ємний чорний блейзер чоловічого крою. Особливу увагу привертає гіперболізоване біле жабо, що спускається по одному з бортів жакета.

Така деталь додає вікторіанського романтизму в сучасному контексті та створює відчуття вишуканості. Чорно-біла гамма виглядає дорого та елегантно, підкреслюючи стильну сміливість образу.

Фіналістка "Холостяка-14" (фото: instagram.com/polovynkina_)

Шорти та боді

Під об'ємним жакетом ховаються короткі чорні шорти. Їхня головна особливість - білі рюші, що визирають знизу. Це створює ефект багатошаровості та ідеально перегукується з білим жабо на жакеті.

Такий прийом візуально пом'якшує зухвалість ультра-міні, додаючи нотку кокетства та грайливості, що дуже актуально для побачення.

Напівпрозорий боді під жакетом підсилює гру текстур: важка тканина піджака контрастує з легкою сіткою.

Анастасія Половинкіна задає тренди (фото: instagram.com/polovynkina_)

Ефектні колготки

Найбільш провокаційним елементом стали колготки з імітацією підв'язок та вирізами.

Вони не лише видовжують ноги, а й створюють ефектний "вау-ефект", необхідний для святкового вечора. Такі колготки стають повноцінним стейтмент-аксесуаром, який додає образу харизми.

Взуття та сумка

Образ Анастасії доповнюють загострені туфлі-слінгбеки з пряжками, які подовжують силует і не перевантажують низ. Світло-сіра стьобана сумочка на ланцюжку трохи пом’якшує драматичний чорний колір, додаючи образу ніжності та балансу.

Б’юті-образ: мінімалізм у деталях

Для завершення образу акторка обрала гладкий хвіст та стриманий макіяж, який підкреслює вилиці і дозволяє одягу залишатися головним акцентом. Такий підхід демонструє, що сила стилю полягає не лише у речах, а й у впевненості та продуманих деталях.

Анастасія Половинкіна (фото: instagram.com/polovynkina_)

Чому цей "лук" вдалий до Дня закоханих

Анастасія показує, що романтика - це не лише ніжність, а й сила та характер. Такий образ підкреслює статус сучасної жінки, яка готова до кохання і при цьому не боїться бути помітною.

Об’ємний верх і драматичний низ у балансі створюють ідеальний святковий лук, який легко повторити вдома, якщо дотримуватися пропорцій.

Половинкіна (фото: instagram.com/polovynkina_)

Порада

Щоб повторити цей "лук", пам’ятайте: низ активний, тому верх повинен бути закритим або об’ємним. Це дозволить зберегти елегантність образу та уникнути надмірної провокаційності.

Також варто обирати стримані аксесуари та мінімалістичний макіяж - тоді святковий образ виглядатиме дорого та сучасно.

Анастасія Половинкіна вчергове довела, що навіть сміливий стиль можна зробити витонченим і підкреслити власну індивідуальність, не жертвуючи комфортом та впевненістю. Її образ - приклад того, як перетворити класичний драматизм у сучасний святковий лук, який надихає на сміливі експерименти з модою.

Модний вихід фіналістки Холостяка (фото: instagram.com/polovynkina_)