Блакитна шапка-вушанка і пальто з екохутра: ідея зимового образу від Даші Трегубової

Який "лук" вибрала акторка

Ключовим елементом образу стало довге пальто з екохутра ніжного кремового відтінку. Довге пальто не тільки зігріває, а й формує правильну вертикаль, що візуально витягує силует.

Екохутро разом із щільною тканиною забезпечує чіткі контури та охайний вигляд, незалежно від руху. Така довжина та структура верхнього одягу створюють ефект легкості, не жертвуючи теплом і комфортом.

Головною родзинкою "луку" стала блакитна шапка-вушанка з екохутра. Яскравий аксесуар біля обличчя відразу притягує погляд і створює візуальний центр образу. Одночасно він додає динаміки та підіймає очі вгору, роблячи образ більш живим та цікавим.

Щоб збалансувати об’єм верхнього одягу, Трегубова використала чорні контрастні деталі: стьобану сумку на ланцюжку та масивне взуття. Чіткі темні акценти роблять образ завершеним, не перевантажуючи його.

Цей вихід Даші Трегубової доводить: навіть у найхолоднішу пору року можна виглядати стильно та сучасно, використовуючи правильні акценти, якісні фактури та продуману колірну палітру.

Її образ ідеально підходить як натхнення для тих, хто цінує комфорт і моду одночасно, і показує, що зимовий стиль може бути не тільки теплим, а й ефектним.

Даша Трегубова задає тренди (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

З чим носити шапку-вушанку, щоб виглядати стильно

Блакитна шапка-вушанка, як у Даші Трегубової, сама по собі стає акцентом образу, тому важливо правильно підібрати до неї решту деталей.

Верхній одяг

Вибирайте пальто або пуховик нейтрального кольору - кремові, бежеві, пісочні відтінки підкреслять яскравість аксесуара, не конфліктуючи з ним.

Для більш сміливих образів можна поєднувати шапку з темними відтінками верхнього одягу, як-от шоколад, бордо або глибокий синій, що створить цікавий контраст.

Сумки та взуття

Лаконічні аксесуари чорного або коричневого кольору врівноважують образ.

Невелика сумка на ланцюжку або стьобана сумка робить образ сучасним, а масивне зимове взуття із високими шкарпетками додає комфорту і балансує об’єм шапки.

Волосся та зачіска

Під об’ємну вушанку волосся можна залишити розпущеним для легкого, романтичного вигляду.

Для більш структурованого стилю підійде акуратний пучок або хвіст, який підкреслює лінію шиї та робить силует більш охайним.

Колірні поєднання

Блакитна шапка добре поєднується з базовими холодними відтінками - білим, сірим, графітовим, темно-синім.

Також вона цікаво виглядає з пастельними тонами, наприклад, м’ятним або бузковим, додаючи свіжості зимовому образу.

Пропорції та силует

Вушанка додає об’єму у верхній частині, тому важливо врівноважити нижню частину образу.

Довгі пальта, прямі штани або вузькі спідниці максі довжини допоможуть зберегти баланс і зробити силует струнким.

Трегубова показала тренди зими 2026 (фото: instagram.com/dasha.tregubova)