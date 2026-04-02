Андре Тан показав зачіски, які зроблять вас іконою стилю без зайвих зусиль

12:14 02.04.2026 Чт
3 хв
Прості трюки з волоссям, які миттєво підкреслять стиль та жіночність
aimg Катерина Собкова aimg Андре Тан Експерт
Андре Тан показав зачіски, які зроблять вас іконою стилю без зайвих зусиль Андре Тан розповів про зачіски, які підкреслять ваш "лук" (колаж: РБК-Україна)

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився порадами щодо зачісок, які легко перетворять будь-який образ на стильний та завершений.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео в Instagram модельєра.

Водолазка та високий хвіст

За словами Танa, водолазка - одна з найстильніших базових речей у гардеробі. Її поєднання з високим хвостом виглядає особливо гармонійно.

"Це завжди ваш завершений образ і найкращий спосіб підкреслити шию", - зазначає дизайнер.

Високий хвіст робить образ більш структурованим і водночас додає елегантності. Така комбінація ідеальна для офісного або ділового стилю, а також для вечірніх виходів.

Відкриті плечі - об’ємна зачіска

Якщо у вашому гардеробі є топи або сукні з відкритими плечима, стиліст радить обирати об’ємні зачіски. Вони додають легкості, жіночності та водночас підкреслюють витончені лінії тіла.

"Об’ємна зачіска додає стилю і легкості, і дуже жіночно виглядає", - пояснює Тан.

Прямий проділ для V-подібного вирізу

Для тих, у кого V-подібний виріз або форма обличчя у вигляді літери V, дизайнер рекомендує прямий проділ.

Така зачіска виглядає стильно та сучасно, підкреслює лінії обличчя і надає образу завершеності.

"Мальвінка" для круглого вирізу

Якщо форма обличчя кругла, ідеальним рішенням стане "мальвінка" - універсальна зачіска, яка підходить практично для будь-якої ситуації. Вона додає гармонії пропорціям обличчя та водночас виглядає елегантно та природно.

Низький пучок для асиметричних речей

Тим, у кого в гардеробі є одяг з асиметричними плечами, стиліст радить низький пучок. Цей варіант допомагає підкреслити лінію плеча і додати образу витонченості.

"Низький пучок завжди додає елегантності", - підкреслює Тан.

Пучок для повсякденного стилю

Для тих, хто любить зручний та спортивний стиль, наприклад, худі, дизайнер радить обрати простий пучок.

"Пучок - це на всі випадки життя", - говорить Тан.

За його словами, ключ до стильного образу - баланс між одягом і зачіскою. Навіть базові речі виглядають дорого і сучасно, якщо правильно підібрати укладку.

Зачіска - не менш важлива деталь, ніж одяг. Андре Тан пропонує адаптувати її під форму вирізу, тип плечей та загальний стиль, щоб кожен образ виглядав завершеним і гармонійним.

Дизель вже під 93 грн, бензин та газ дорожчають: АЗС підвищили ціни на пальне
