Андре Тан показав зачіски, які зроблять вас іконою стилю без зайвих зусиль
Відомий український дизайнер Андре Тан поділився порадами щодо зачісок, які легко перетворять будь-який образ на стильний та завершений.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео в Instagram модельєра.
Водолазка та високий хвіст
За словами Танa, водолазка - одна з найстильніших базових речей у гардеробі. Її поєднання з високим хвостом виглядає особливо гармонійно.
"Це завжди ваш завершений образ і найкращий спосіб підкреслити шию", - зазначає дизайнер.
Високий хвіст робить образ більш структурованим і водночас додає елегантності. Така комбінація ідеальна для офісного або ділового стилю, а також для вечірніх виходів.
Відкриті плечі - об’ємна зачіска
Якщо у вашому гардеробі є топи або сукні з відкритими плечима, стиліст радить обирати об’ємні зачіски. Вони додають легкості, жіночності та водночас підкреслюють витончені лінії тіла.
"Об’ємна зачіска додає стилю і легкості, і дуже жіночно виглядає", - пояснює Тан.
Прямий проділ для V-подібного вирізу
Для тих, у кого V-подібний виріз або форма обличчя у вигляді літери V, дизайнер рекомендує прямий проділ.
Така зачіска виглядає стильно та сучасно, підкреслює лінії обличчя і надає образу завершеності.
"Мальвінка" для круглого вирізу
Якщо форма обличчя кругла, ідеальним рішенням стане "мальвінка" - універсальна зачіска, яка підходить практично для будь-якої ситуації. Вона додає гармонії пропорціям обличчя та водночас виглядає елегантно та природно.
Низький пучок для асиметричних речей
Тим, у кого в гардеробі є одяг з асиметричними плечами, стиліст радить низький пучок. Цей варіант допомагає підкреслити лінію плеча і додати образу витонченості.
"Низький пучок завжди додає елегантності", - підкреслює Тан.
Пучок для повсякденного стилю
Для тих, хто любить зручний та спортивний стиль, наприклад, худі, дизайнер радить обрати простий пучок.
"Пучок - це на всі випадки життя", - говорить Тан.
За його словами, ключ до стильного образу - баланс між одягом і зачіскою. Навіть базові речі виглядають дорого і сучасно, якщо правильно підібрати укладку.
Зачіска - не менш важлива деталь, ніж одяг. Андре Тан пропонує адаптувати її під форму вирізу, тип плечей та загальний стиль, щоб кожен образ виглядав завершеним і гармонійним.