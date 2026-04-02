Андре Тан показав зачіски, які зроблять вас іконою стилю без зайвих зусиль

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився порадами щодо зачісок, які легко перетворять будь-який образ на стильний та завершений.

Водолазка та високий хвіст

За словами Танa, водолазка - одна з найстильніших базових речей у гардеробі. Її поєднання з високим хвостом виглядає особливо гармонійно.

"Це завжди ваш завершений образ і найкращий спосіб підкреслити шию", - зазначає дизайнер.

Високий хвіст робить образ більш структурованим і водночас додає елегантності. Така комбінація ідеальна для офісного або ділового стилю, а також для вечірніх виходів.

Відкриті плечі - об’ємна зачіска

Якщо у вашому гардеробі є топи або сукні з відкритими плечима, стиліст радить обирати об’ємні зачіски. Вони додають легкості, жіночності та водночас підкреслюють витончені лінії тіла.

"Об’ємна зачіска додає стилю і легкості, і дуже жіночно виглядає", - пояснює Тан.

Прямий проділ для V-подібного вирізу

Для тих, у кого V-подібний виріз або форма обличчя у вигляді літери V, дизайнер рекомендує прямий проділ.

Така зачіска виглядає стильно та сучасно, підкреслює лінії обличчя і надає образу завершеності.

"Мальвінка" для круглого вирізу

Якщо форма обличчя кругла, ідеальним рішенням стане "мальвінка" - універсальна зачіска, яка підходить практично для будь-якої ситуації. Вона додає гармонії пропорціям обличчя та водночас виглядає елегантно та природно.

Низький пучок для асиметричних речей

Тим, у кого в гардеробі є одяг з асиметричними плечами, стиліст радить низький пучок. Цей варіант допомагає підкреслити лінію плеча і додати образу витонченості.

"Низький пучок завжди додає елегантності", - підкреслює Тан.

Пучок для повсякденного стилю

Для тих, хто любить зручний та спортивний стиль, наприклад, худі, дизайнер радить обрати простий пучок.

"Пучок - це на всі випадки життя", - говорить Тан.

За його словами, ключ до стильного образу - баланс між одягом і зачіскою. Навіть базові речі виглядають дорого і сучасно, якщо правильно підібрати укладку.

Зачіска - не менш важлива деталь, ніж одяг. Андре Тан пропонує адаптувати її під форму вирізу, тип плечей та загальний стиль, щоб кожен образ виглядав завершеним і гармонійним.