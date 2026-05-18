"Зроблю все для України": головні тези з першої пресконференції Мальдери

Вітання та перші слова

"Добрий день! Я дуже радий бути тут. Для мене честь очолити збірну. Я зроблю все для України. Слава Україні".

Про вибір на користь України та перший досвід

"Я надзвичайно щасливий бути тут. І надзвичайно щасливий взяти на себе ту велику відповідальність. Це вперше для мене, коли я став головним тренером команди. Я відчуваю надзвичайні емоції та надзвичайну ответственность, що сповнюють мене. У мене були інші варіанти, проте коли я отримав саме цю пропозицію, то в мене не було жодних сумнівів і я надзвичайно вдячний за це".

Головна філософія гри: сміливість та вболівальники

"Звичайно, ми розуміємо, що у футболі дуже багато в плані перемоги залежить від різних факторів. У нас є амбіції, і ми як команда ставимо за мету створити такий футбол, який був би про позитив, більшу залученість, де ми могли б зробити щось таке, що було б об'єктом певної взаємодії з нашим вболівальником. Ми хочемо, аби збірна України була збірною сміливих людей. Зараз це важливо, важливіше, ніж в інші часи. Звісно, ми розуміємо, що збірна є відображенням духу народу".

Оцінка стану українського футболу та легіонерів

"Ми всі добре розуміємо, що український футбол через об'єктивні фактори переживає дуже складні часи. Багато українських гравців виступають за іноземні команди. Але ми хочемо досягти духу змагань, коли в рамках змагань футболісти б могли віддати якомога більше та докласти якомога більше зусиль".

Про роботу попередників і Реброва

"Я не можу собі дозволити судити про роботу минулих тренерів, що були до мене. Але ми розуміємо, що кваліфікація на світовому рівні — завдання доволі складне. Ми говорили про Італію, яка багато вкладає у футбол, і ми розуміємо, що це складно. Чого я б хотів досягти - це розвиток змагального духу".

Переїзд до Львова, родина та особисте рішення

"Це було моє рішення. Разом із представниками федерації ми всіляко оцінювали різні варіанти, як це може бути, в якому місті. Ми зупинилися на місті Львів. У такий специфічний для України момент ця роль несе велику відповідальність... Моя дружина переїде зі мною, вона візьме з собою собаку. Ми будемо спілкуватися з дітьми щовечора. Але це життя і це моє рішення. Варто зазначити, що ніхто з УАФ на мене не тиснув".