Зої Кравіц та Гаррі Стайлз заручилися: скільки коштує обручка нареченої
Британський співак Гаррі Стайлз та американська акторка Зої Кравіц заручилися після менш ніж року стосунків. Зірка вже демонструє обручку під час виходів у світ, а експерти оцінюють її в сотні тисяч доларів.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Page Six.
Наприкінці квітня акторка та співак спровокували чутки про заручини спільною появою під час прогулянки в Лондоні. Тоді на підмізинному пальці зірки "Бетмена" помітили каблучку з масивним каменем.
Згодом інсайдери підтвердили заручини. За їхніми словами, Гаррі "повністю закоханий", а Зої "на сьомому небі від щастя".
Джерела повідомляють, що попри щільні графіки, закохані намагаються проводити якомога більше часу разом і вже фактично побудували спільне життя.
Скільки коштує обручка Зої Кравіц
Обручка Кравіц викликала окремий ажіотаж. Розмір центрального каменю може становити від 10 до 12 каратів, а його вартість - до 800 тисяч доларів. Це понад 35 мільйонів гривень.
Як повідомляється, подовжений діамант прямокутної форми оправлений у рамку з жовтого золота. Ймовірно, дизайн каблучки створений брендом Jessica McCormack, з яким акторка співпрацювала раніше.
Що відомо про стосунки пари
Акторка та співак почали зустрічатися у серпні 2025 року - тоді їх вперше помітили разом у Римі. Згодом вони не приховували стосунків і регулярно з'являлися разом у Лондоні та Нью-Йорку.
Згодом Стайлз познайомився з батьками Зої - музикантом Ленні Кравіцом та акторкою Лізою Боне. Стосунки пари розвивали стрімко і зрештою призвели до заручин.
Щодо минулих романів, то Зої у 2024 році розірвала заручини з Ченнінгом Татумом, а Гаррі зустрічався з Олівією Вайлд, Тейлор Расселл та Емілі Ратаковскі.