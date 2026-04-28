Зої Кравіц та Гаррі Стайлз заручилися: скільки коштує обручка нареченої

Британський співак Гаррі Стайлз та американська акторка Зої Кравіц заручилися після менш ніж року стосунків. Зірка вже демонструє обручку під час виходів у світ, а експерти оцінюють її в сотні тисяч доларів.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Page Six .

Наприкінці квітня акторка та співак спровокували чутки про заручини спільною появою під час прогулянки в Лондоні. Тоді на підмізинному пальці зірки "Бетмена" помітили каблучку з масивним каменем.

Згодом інсайдери підтвердили заручини. За їхніми словами, Гаррі "повністю закоханий", а Зої "на сьомому небі від щастя".

Джерела повідомляють, що попри щільні графіки, закохані намагаються проводити якомога більше часу разом і вже фактично побудували спільне життя.

Скільки коштує обручка Зої Кравіц

Обручка Кравіц викликала окремий ажіотаж. Розмір центрального каменю може становити від 10 до 12 каратів, а його вартість - до 800 тисяч доларів. Це понад 35 мільйонів гривень.

Як повідомляється, подовжений діамант прямокутної форми оправлений у рамку з жовтого золота. Ймовірно, дизайн каблучки створений брендом Jessica McCormack, з яким акторка співпрацювала раніше.



Що відомо про стосунки пари

Акторка та співак почали зустрічатися у серпні 2025 року - тоді їх вперше помітили разом у Римі. Згодом вони не приховували стосунків і регулярно з'являлися разом у Лондоні та Нью-Йорку.

Згодом Стайлз познайомився з батьками Зої - музикантом Ленні Кравіцом та акторкою Лізою Боне. Стосунки пари розвивали стрімко і зрештою призвели до заручин.

Щодо минулих романів, то Зої у 2024 році розірвала заручини з Ченнінгом Татумом, а Гаррі зустрічався з Олівією Вайлд, Тейлор Расселл та Емілі Ратаковскі.