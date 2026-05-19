Золотий тріумф через 22 роки: "Арсенал" достроково став чемпіоном англійської Прем'єр-ліги

Перед стартом туру "каноніри" випереджали команду Пепа Гвардіоли на два залікові пункти.

Свою частину завдання підопічні Мікеля Артети виконали бездоганно, мінімально обігравши аутсайдера чемпіонату "Бернлі" з рахунком 1:0.

Доля золотих медалей перенеслася на наступний день, коли "Манчестер Сіті" завітав у гості до "Борнмута", який відчайдушно бореться за зону Ліги чемпіонів.

"Містянам" потрібна була лише перемога, проте вони сенсаційно втратили очки.

Наприкінці першого тайму форвард "Борнмута" Елі-Жуніор Крупі шокував фаворита, а "Сіті" спромігся лише на гол престижу від Ерлінга Голанда в уже компенсований арбітром час - 1:1.

За тур до фінішу чемпіонату відрив між лідерами зріс до 4 очок, що зробило "Арсенал" абсолютно недосяжним для переслідувачів.

Історичне значення перемоги "канонірів"

Цей тріумф вже став головною футбольною подією року і увійде в історію з кількох причин:

Кінець епохи очікування: "Арсенал" виграв АПЛ вперше за останні 22 роки. Попереднє чемпіонство датується ще легендарним сезоном 2003/04, коли команда під керівництвом Арсена Венгера пройшла весь турнірний шлях без жодної поразки.

14-й титул у скарбничку: Лондонці завоювали 14-те золото в історії клубу (4-те в епоху сучасної АПЛ). Більше трофеїв в Англії мають лише два гранди — "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед" (по 20).

Лондонці завоювали 14-те золото в історії клубу (4-те в епоху сучасної АПЛ). Більше трофеїв в Англії мають лише два гранди — "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед" (по 20). Ера Мікеля Артети: Для іспанського керманича це четвертий трофей на чолі "Арсеналу". Раніше він приводив команду до перемог у Кубку Англії (2020) та Суперкубку країни (2020, 2023).

На порозі найкращого сезону в історії

Попри дострокове чемпіонство, святкування в лондонському клубі буде стриманим, адже попереду на команду чекає головний матч століття.

Вже у суботу, 30 травня, "Арсенал" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ, де спробує вперше в історії підняти над головою найпрестижніший європейський кубок.

Якщо "канонірам" вдасться оформити цей золотий дубль, поточний сезон офіційно визнають найкращим за всю історію існування клубу.

Додамо, що перед європейським фіналом "Арсенал" ще проведе формальний матч останнього туру АПЛ проти "Крістал Пелас", який відбудеться в неділю, 24 травня.