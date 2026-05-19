Золотой триумф спустя 22 года: "Арсенал" досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги

Перед стартом тура "канониры" опережали команду Пепа Гвардиолы на два зачетных пункта.

Свою часть задачи подопечные Микеля Артеты выполнили безупречно, минимально обыграв аутсайдера чемпионата "Бернли" со счетом 1:0.

Судьба золотых медалей перенеслась на следующий день, когда "Манчестер Сити" пожаловал в гости к "Борнмуту", который отчаянно борется за зону Лиги чемпионов.

"Горожанам" нужна была только победа, однако они сенсационно потеряли очки.

В конце первого тайма форвард "Борнмута" Эли-Жуниор Крупи шокировал фаворита, а "Сити" смог лишь на гол престижа от Эрлинга Холанда в уже компенсированное арбитром время - 1:1.

За тур до финиша чемпионата отрыв между лидерами вырос до 4 очков, что сделало "Арсенал" абсолютно недосягаемым для преследователей.

Историческое значение победы "канониров"

Этот триумф уже стал главным футбольным событием года и войдет в историю по нескольким причинам:

Конец эпохи ожидания: "Арсенал" выиграл АПЛ впервые за последние 22 года. Предыдущее чемпионство датируется еще легендарным сезоном 2003/04, когда команда под руководством Арсена Венгера прошла весь турнирный путь без единого поражения.

14-й титул в копилку: Лондонцы завоевали 14-е золото в истории клуба (4-е в эпоху современной АПЛ). Больше трофеев в Англии имеют только два гранда - "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" (по 20).

Эра Микеля Артеты: Для испанского рулевого это четвертый трофей во главе "Арсенала". Ранее он приводил команду к победам в Кубке Англии (2020) и Суперкубке страны (2020, 2023).

На пороге лучшего сезона в истории

Несмотря на досрочное чемпионство, празднование в лондонском клубе будет сдержанным, ведь впереди команду ждет главный матч века.

Уже в субботу, 30 мая, "Арсенал" сыграет в финале Лиги чемпионов против французского ПСЖ, где попытается впервые в истории поднять над головой самый престижный европейский кубок.

Если "канонирам" удастся оформить этот золотой дубль, текущий сезон официально признают лучшим за всю историю существования клуба.

Добавим, что перед европейским финалом "Арсенал" еще проведет формальный матч последнего тура АПЛ против "Кристал Пэлас", который состоится в воскресенье, 24 мая.