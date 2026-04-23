ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Змарнувала три матчболи: Стародубцева слідом за Світоліною залишає супертурнір у Мадриді

15:53 23.04.2026 Чт
2 хв
Четверта ракетка України була за крок від перемоги, але поступилася румунці у тригодинному трилері
aimg Андрій Костенко
Змарнувала три матчболи: Стародубцева слідом за Світоліною залишає супертурнір у Мадриді Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Український десант на престижному турнірі WTA 1000 у Мадриді продовжує рідшати. Слідом за першою ракеткою країни Еліною Світоліною, змагання залишила Юлія Стародубцева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA 1000, Мадрид. 2-ге коло

Юлія Стародубцева (Україна) – Жаклін Крістіан (Румунія) – 6:3, 6:7, 4:6

Драма на корті: втрачена перемога

Початок зустрічі проти румунки Жаклін Крістіан (WTA 33) був повністю за Стародубцевою (WTA 53). Українка впевнено виграла першу партію (6:3) і домінувала у другому сеті. У 12-му геймі Юлія подавала на матч і мала три матчболи, проте не змогла реалізувати жоден із них.

Крістіан скористалася психологічним надламом суперниці, перевела гру на тайбрейк і вигризла перемогу в партії. У вирішальному сеті румунка виявилася витривалішою. Марафонський поєдинок тривав понад три години й завершився поразкою українки.

Невдалий день для українок

Для Стародубцевої цей матч став ювілейним, 20-м в основній сітці турнірів категорії WTA 1000. На жаль, повторити минулорічний успіх, коли вона дійшла до четвертого кола в Мадриді, цього разу не вдалося.

Паралельно з Юлією боротьбу припинила й лідерка національного рейтингу Еліна Світоліна. Вона сенсаційно поступилася угорці Анні Бондар.

У Мадриді продовжують боротьбу ще три вітчизняні спортсменки: Ангеліна Калініна, Дарія Снігур та Марта Костюк.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
