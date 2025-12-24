Зіркового 27-річного біатлоніста знайшли мертвим у готелі: деталі трагедії

Обставини трагедії та перші деталі

Тіло спортсмена знайшли у його готельному номері у вівторок, 23 грудня. Коли спортсмена виявили мертвим у його готельному номері, на ньому була вдягнута тренувальна маска, яку використовують для тренувань в умовах обмеженого постачання кисню.

У Норвезькій асоціації біатлону вже відреагували на цю інформацію.

"Норвезька асоціація біатлону наразі не знає про обставини придбання та використання цієї маски", - зазначино у заяві.

Офіційну причину смерті встановлять після проведення розтину, який проведуть в Італії.

Спортивний шлях Бакенна

Баккен розпочав кар'єру у 2008 році та став одним із найперспективніших біатлоністів свого покоління. На його рахунку чотири перемоги на етапах Кубка світу та три золоті нагороди чемпіонатів Європи.

Попри серйозні проблеми зі здоров'ям - тривале лікування від наслідків коронавірусу та запалення серцевого м'яза - Сіверт зміг повернутися у великий спорт після тривалої паузи.

У поточному сезоні він посідав 13-те місце в загальному заліку та готувався до наступних стартів в Обергофі. Його останнім офіційним виступом став масстарт в Ансі, де він фінішував 20-м.

Реакція біатлонного світу

Звістка про смерть норвежця викликала хвилю співчуття серед колег та вболівальників.

Тар'єй Бьо, який багато років тренувався пліч-о-пліч із Баккеном, наголосив на його відданості справі, зазначивши, що Сіверт завжди залишався вірним собі.

"Важко усвідомити, що це правда. Коли йдуть із життя молоді люди, це здається таким несправедливим і сумним... Сіверт був лише один. Він завжди залишався вірним собі та тому, що йому подобалося. Думаю, я ніколи не зустрічав людину, настільки віддану", - сказав легендарний біатлоніст Тар’єй Бьо.

"Сіверт був чудовою людиною. Він завжди був таким позитивним. Він дуже постраждав від Covid та запалення серця. Він проявив неймовірне терпіння і, після відсутності, нарешті повернувся... Він зберігав надію і зрештою повернувся, а тепер його вже немає… Це так боляче", - розповіла норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф.

Українська збірна також висловила підтримку родині загиблого та норвезькій команді.