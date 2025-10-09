Зірковий український волейболіст вчинив показово з росіянами у Японії: момент потрапив на відео

Показовий жест після матчу

"Перуджа" – чинний переможець волейбольної Ліги чемпіонів, провела дві товариські зустрічі з десятиразовим чемпіоном Японії "Санторі Санбьордз". Ігри відбулися у Токіо в рамках підготовки до нового сезону.

Після завершення першого поєдинку, який відбувся у вівторок, 7 жовтня, волейболісти традиційно вишикувалися для рукостискання. Однак український догравальник "Перуджі" принципово не потиснув руку двом гравцям японського клубу – росіянам Дмитру Мусерському (колишній українець, уродженець Макіївки, що змінив громадянство) та Єгору Клюці.

Плотницький спокійно пройшов повз них, потиснувши руки решті суперників. Момент потрапив на відео та швидко поширився у соцмережах, викликавши хвилю підтримки серед уболівальників.

Перемога у двох матчах

Перший поєдинок суперників завершився вольовою перемогою італійського клубу – 3:1 (20:25, 25:21, 26:24, 25:21). Наступного дня команди провели ще один матч, у якому "Перуджа" знову святкувала перемогу, цього разу у трьох сетах – 3:0 (25:19, 25:21, 25:18).

Хто такий Олег Плотницький

Уродженець Вінницької область, волейболом почав займатися у Хмельницькому. У восьмому класі переїхав до Харкова, де навчався в обласному училищі фізичної культури.

На дорослому рівні дебютував у складі тамтешньої "Юракадемії". Згодом перейшов у харківський "Локомотив", у складі якого двічі став чемпіоном України. Восени 2017-го перебрався до італійської "Монци". У сезоні-2019/20 змінив прописку в межах італійської Суперліги, переїхавши до "Перуджі". У лавах умбрійців оформив золотий дубль в сезоні-2023/24 та виграв Лігу чемпіонів-2024/25.

Виступав за збірну України з 2017 до 2023 року. Довгий час був беззаперечним лідером та капітаном команди. У складі "синьо-жовтих" двічі виграв "срібло" Золотої Євроліги (2021, 2023 роки), а також здобув "бронзу" Кубка претендентів-2023.

Останній матч за збірну України провів у 2023 році – у кваліфікації на Олімпіаду в Парижі. Після чого офіційно заявив про завершення кар'єри в складі національної команди.