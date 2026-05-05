Зірка збірної України стала найкращою футболісткою у Шотландії: що про неї відомо

Тріумф попри травму

Ніколь Козлова отримала відзнаку "Гравчиня року" завдяки більшості голосів футболісток, що виступають у чемпіонаті Шотландії. Сама Ніколь назвала цю нагороду особливою саме через те, що її обрали колеги по цеху.

У поточному сезоні нападниця "Глазго Сіті" забила 9 голів та віддала 5 результативних передач у розіграші Прем’єр-ліги. Однак сезон для неї завершився достроково ще у березні. Під час матчу за збірну України проти Англії у кваліфікації на ЧС-2027 Козлова зазнала важкої травми – розриву передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Емоції переможниці

Спортсменка поділилася своїми думками щодо визнання у соціальних мережах, назвавши цей досвід "футболом у своєму найпрекраснішому і найжорстокішому вигляді".

"Це просто нагадування для мене: продовжувати працювати й вірити в себе, навіть коли ніхто не бачить. Усе обов'язково прийде з часом, навіть якщо доведеться трохи довше почекати", - написала Ніколь у своєму Telegram-каналі.

Ситуація в чемпіонаті

Поки Ніколь проходить процес реабілітації, її клуб "Глазго Сіті" продовжує боротьбу за золоті медалі шотландської першості.

Команда наразі посідає третє місце в чемпіонській групі, маючи 54 очки. Відставання від лідера – "Хартса", становить чотири пункти. А "Рейнджерсу", що йде другим, клуб українки поступається лише за додатковими показниками.

До кінця турніру командам залишилося провести по три матчі.

Ніколь з відзнакою (фото: Instagram/nicolekozlova17)

Хто така Ніколь Козлова

Професійна українська футболістка. Ігрове амплуа – нападниця. Народилася 8 липня 2000 року в Торонто (Канада) в родині українських емігрантів. Має подвійне громадянство, що дозволило їй розпочати міжнародну кар'єру у складі юнацьких збірних України з 16-річного віку.

Спортивний шлях розпочала у Північній Америці, виступаючи за університетську команду Virginia Tech Hokies у США та низку канадських клубів, зокрема "Вудбрідж Страйкерс", де відзначилася високою результативністю. Європейський етап кар'єри Козлової позначений успішними виступами у складі данського клубу "Кеге", з яким вона двічі здобувала титул чемпіонки Данії.

У 2023 році гравчиня перейшла до чемпіонату України, підписавши контракт із полтавською "Ворсклою". Протягом сезону вона стала ключовим елементом команди, вигравши золоті медалі національної першості та Кубок України. У липні 2024 року нападниця приєдналася до шотландського гранда "Глазго Сіті".

У національній збірній України Козлова дебютувала у 2019 році в матчі проти Німеччини. Свій перший гол за головну команду країни забила у березні 2020 року в поєдинку проти Північної Ірландії. Всього у складі "синьо-жовтих" провела 47 матчів, у яких забила 7 голів.

У складі збірної України (фото УАФ)

Окрім спортивних досягнень, Ніколь займається активною громадською роботою. Спільно з родиною вона ініціювала та реалізувала благодійний проєкт, спрямований на підтримку українських спортсменок. Програма надає можливість перспективним футболісткам з України проходити навчання та тренуватися в провідних академіях і клубах Північної Америки.